Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2019:

- odborný partner výskumu: Nielsen,

- B2C mediálni partneri: Dámskajazda.webnoviny.sk, Greventan.sk, Startitup.sk, Store Media, Teraz.sk, Woman.sk,

- B2B mediálni partneri: kongres Samoška, kongres TaPcon, Tovar&Predaj, TaPnovinky, Zväz obchodu SR,

- Partneri galavečera: Linea Nivnice, Soare Sekt Slovakia, Stock Slovensko,

- Špeciálni partneri: Email kampane, Parilla Sound, Wau studio.

Bratislava 13. júna (OTS) - Spoločnosť Atoz Marketing Services dnes na slávnostnej ceremónií vyhlásila výsledky 8. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje produktové novinky a inovácie na slovenskom trhu. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v novom priestore Design Factory v Bratislave a hostí ním sprevádzala televízna moderátorka Barbora Krajčovičová a kubánsky spevák Aristarco Pérez s tanečným párom.Výrobcovia a distribútori mohli do 8. ročníka programu prihlásiť svoje inovácie z oblasti rýchloobrátkového tovaru, doplnkov stravy a OTC produktov (s výnimkou tabakových výrobkov), ktoré boli na slovenský trh uvedené v období od januára 2018 až do konca mája 2019. O získanie titulu Najlepšia novinka 2019 v tomto roku prejavilo záujem vyše 89 nových a inovovaných výrobkov z takmer 77 spoločností. Tie sa uchádzali o priazeň spotrebiteľov v 20 potravinárskych a 8 nepotravinárskych kategóriách, ktorých rozpätie bolo tradične veľmi rôznorodé. Okrem klasických kategórií, ako sú Alkohol, Čokoládové cukrovinky, Vína, Pleťová kozmetika, či Pet food sa v programe tento rok objavili nové kategórie ako napríklad Mlieka, Grilovacie syry, Kávové kapsuly, Ryby alebo Džúsy a smoothie nápoje.Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu, ktorý sa uskutočnil v máji 2019 sa zapojila reprezentatívna vzorka 2 000 slovenských respondentov. Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii považujú spotrebitelia za najlepší. Hodnotili sa atribúty ako napríklad chuť, obal, funkčnosť, kvalita, značka či iné. Okrem ocenených v rámci jednotlivých produktových kategórií si cenu odniesol aj Absolútny víťaz, teda výrobok, ktorý získal v prieskume najvyšší počet hlasov. Absolútnym víťazom sa stal SOMAT GOLD od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, ktorý získal certifikát od mediálneho partnera STORE MEDIA na reklamnú kampaň v hodnote až 7 500 € v instore rádiu obchodného reťazca Tesco. Ocenené boli aj novinky, ktoré zaujali spotrebiteľov v rámci sprievodných súťaži usporiadaných mediálnymi partneri programu.Slávnostný galavečer spustil podporu víťazných noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2019 pri propagácii víťazných výrobkov, a to na obaloch, aj v marketingových kampaniach. Víťazi programu sa môžu tešiť na zviditeľnenie prostredníctvom marketingovej kampane, ktorá prebehne v tlači, konkrétne v časopise Tovar&Predaj, v tituloch vydavateľstva Mafra, v prílohe Moje Leto (súčasť časopisov Moja psychológia, Moje zdravie, ForMen), na internete, sociálnych sieťach a v in-store. Novinkou v programe je propagácia v instore rádiu obchodných reťazcoch TESCO a METRO na 124 predajniach zameraná na podporu loga a víťazov programu. Po prvýkrát bola posilnená retailová podpora prostredníctvom distribúcie víťazných noviniek na centrály reťazcov k rukám jednotlivých nákupcov, pretože podpora samotného listingu je pre nové výrobky veľmi dôležitá. Víťazné novinky budú vystavované na kongresoch Samoška a TaPcon, ktorého sa zúčastňujú majitelia nezávislých obchodov, ale aj zástupcovia reťazcov. Obchodníci sa vďaka tejto podpore dozvedia aké novinky budú spotrebitelia hľadať na regáloch. Víťazné firmy budú mať taktiež možnosť samplingu svojich výherných noviniek na stánku Voľba spotrebiteľov počas najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre v auguste 2019. Spotrebitelia sa môžu oboznámiť s víťazmi aj v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na facebookovom profile Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2019.