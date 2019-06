Minister Lajčák v Belehrade rokoval o OBSE, EÚ a Kosove

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Belehrad 4. júna (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák absolvoval v utorok v Srbsku rokovania s hlavnými politickými predstaviteľmi krajiny, ktoré sa sústredili na spoluprácu v OBSE, členstvo v EÚ a otázku Kosova.Minister Lajčák pokračoval v utorok v ceste po krajinách západného Balkánu v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v rámci ktorej už v pondelok navštívil Albánsko.V Belehrade absolvoval prijatie u prezidenta Aleksandara Vučiča, stretol sa s predsedníčkou Národného zhromaždenia Majou Gojkovičovou, premiérkou Anou Brnabičovou a ministrom zahraničných vecí Ivicom Dačičom.Rokovania sa podľa ministra odohrávali v troch rovinách, z ktorých bola dominantná rovina OBSE. Pripomenul, že OBSE je v Srbsku prítomná už 18 rokov - a vyzdvihol spoluprácu so srbskými inštitúciami.povedal.Lajčák takisto pripomenul, že Srbsko už pokračuje v prístupových rokovaniach s EÚ a má otvorenú viac než polovicu kapitol. Predstavitelia krajiny podľa neho majú pocit, že EÚ by mala byť aktívnejšia a viditeľnejšia a mala by reagovať hlavne na narušenia pravidiel dobrého správania. Minister takisto pripomenul, že prístup Srbska do EÚ závisí aj od vzťahu s Kosovom.Otázka Kosova podľa jeho slov dominovala najmä počas rozhovoru s prezidentom Vučičom a aj s ministrom zahraničných vecí Dačičom."Srbsko je frustrované z toho, že dialóg nepokračuje, a nedokáže pochopiť to, že žiadna medzinárodná autorita ani Spojené štáty, ani EÚ, ani Berlín alebo Paríž nedokázali vyvinúť dostatočný nátlak na Kosovo, aby zrušilo tie stopercentné dane a poplatky, ktoré zaviedlo na export do Srbska," povedal minister a dodal, že Srbsko za týchto podmienok odmieta pokračovať v dialógu.Bilaterálne vzťahy Srbska so Slovenskou republikou sú podľa Lajčákových slov bezproblémové. "My sme mali dlhé roky otvorenú otázku vyriešenia dlhu ešte z čias bývalej Juhoslávie a bývalého Československa," povedal a dodal, že premiér SR Peter Pellegrini minulý týždeň podpísal dohodu o urovnaní tohto dlhu.Dobré vzťahy medzi oboma krajinami na spoločnej tlačovej konferencii potvrdil aj srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič.Minister Lajčák v Belehrade otvoril aj regionálnu diskusiu o správe a reforme bezpečnostného sektora v juhovýchodnej Európe (SSG/R). SSG/R je jednou z tém slovenského predsedníctva v OBSE v rámci priority prevencie a zmierňovania násilných konfliktov.(osobitný spravodajca TASR Erik Rédli) dodUPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, videozáznam a fotoreportáž.