Zelenskyj pripomenul EÚ desiatky detských obetí vojny na Donbase

Na archívnej snímke drží žena na rukách dieťa a prechádza okolo dekou zakrytého tela muža, ktorý prišiel o život pri výbuchu míny neďaleko kontrolného stanovišťa ukrajinskej armády v blízkosti demarkačnej čiary medzi Ukrajinou a samozvanou Doneckej ľudovou republikou na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 4. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok na dvojdňovú návštevu inštitúcií EÚ a Severoatlantickej aliancie. Pri tejto príležitosti vyzval Európsku úniu, aby zintenzívnila tlak na Moskvu, aby ruská strana ukončila vojnu na východe Ukrajiny.Bývalý komik sa rozhodol uskutočniť svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu v Bruseli, kde sú hlavné sídla inštitúcií Európskej únie a NATO. V stredu má na programe rokovanie s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.V utorok poobede ho prijal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, neskôr zamieril do sídla NATO na stretnutie s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.Počas svojej prvej zahraničnej návštevy upozornil na neľahký osud detí, ktoré sú obeťami konfliktu medzi ukrajinskou vládou a proruskými separatistami vo východnej Ukrajine. Konflikt si od svojho vypuknutia v roku 2014 vyžiadal okolo 13.000 obetí, vrátane detí a maloletých osôb.uviedol Zelenskyj. Podľa tlačovej agentúry AFP to uviedol na svojej stránke na Facebooku ešte pred príchodom do Bruselu.Podľa údajov OSN v oblasti Donbasu, ktorý je pod kontrolou separatistov, od začiatku vojny zomrelo 147 detí, z toho 98 chlapcov a 49 dievčat. Zranených bolo 363 detí a približne 200.000 detí bolo nútených opustiť svoje domovy.