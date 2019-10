Minister M. Lajčák sa zapíše do kondolenčnej knihy na počesť K.Gotta

Na snímke fotografia zosnulého českého a československého speváka Karla Gotta v budove Českého veľvyslanectva v Bratislave 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 7. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa v pondelok zapíše do kondolenčnej knihy na pamiatku Karla Gotta, ktorá je umiestnená v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.uviedlo ministerstvo.Do kondolenčnej knihy sa vo štvrtok (3. 10.) zapísali aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Česká ambasáda sprístupnila kondolenčnú knihu pre verejnosť v piatok (4. 10.) a v pondelok v čase od 9.30 do 11.30 h a od 14.00 do 16.00 h. Veľvyslanec ČR v Bratislave Tomáš Tuhý, ktorý kondolenčný odkaz využil ako prvý, avizoval, že v prípade veľkého záujmu veľvyslanectvo čas pre verejnosť upraví.Karel Gott zomrel krátko pred polnocou v utorok (1. 10.), po boji s akútnou leukémiou. Verejná rozlúčka so 42-násobným zlatým slávikom bude v piatok (11. 10.) v paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Verejnosť sa tam s ním bude môcť rozlúčiť od 8.00 do 22.00 h. Omša pre pozvaných sa uskutoční o deň neskôr v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Gotta pochovajú so štátnymi poctami.