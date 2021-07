Minister Mikulec má v parlamente čeliť odvolávaniu, ale v pléne opäť chýbajú poslanci (naživo)

aktualizované 26. júla 2021, 09:37



Kollár požiadal o zvolanie koaličnej rady

Nezvláda riadenie ministerstva

Naživo: Rokovanie parlamentu

26.7.2021 (Webnoviny.sk) -Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra, sa zatiaľ nezačala. Plénum totiž nie je uznášaniaschopné. V rokovacej sále sa prezentovalo iba 45 poslancov. Ďalší pokus o otvorenie schôdze budú mať členovia zákonodarného orgánu o hodinu.Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Plénum nebolo k predmetnému bodu dvakrát uznášaniaschopné ani v nedeľu 25. júla. Najprv sa prezentovalo 63 poslancov, po 30-minútovej prestávke 66 členov zákonodarného zboru.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár ešte predtým požiadal o zvolanie koaličnej rady. Jediným bodom mala byť otázka ďalšieho zotrvania Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.Hnutie je totiž presvedčené, že veci zašli tak ďaleko, že sa to nedá ďalej zametať pod koberec. Predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský je dokonca toho názoru, že Mikulec a Kovařík by mali zo svojich funkcií odstúpiť. Naopak, ministrovi vnútra vyjadrilo podporu hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) či strana Za ľudí Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš v reakcii na to uviedol, že koaličná rada sa bude konať, keď sa Boris Kollár vráti zo zahraničia. Bližší termín však nekonkretizoval. Podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) tam Boris Kollár šiel „na otočku" odniesť lieky svojej mame.V odôvodnení návrhu opoziční poslanci uvádzajú, že medializované udalosti potvrdzujú, že minister vnútra je podozrivý z korupcie. Rovnako hovoria o tom, že Mikulec pri výkone svojej funkcie zneužíva právomoci a nezvláda riadenie rezortu.„Organizačné súčasti ministerstva vnútra zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti sú podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti a nebezpečnejších o to viac, že sú súčasťou politického boja," dodali. Opätovne spomínajú aj takzvaných univerzálnych svedkov.