Minister Mikulec nemá Pčolinského dôveru aj pre kauzu zadržania jeho brata

Zamietnutá sťažnosť prokurátora

Všetci sa tvária, že sa nič nedeje

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) nemá dôveru podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského Sme rodina ) aj pre kauzu zadržania jeho brata Vladimíra Pčolinského , bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) . Povedal to v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl.„Keďže sa ma to osobne týka, môžem si dovoliť konšpirovať, že mohlo ísť o zámer zavrieť ústa riaditeľovi SIS, ktorý si až príliš dobre robil svoju robotu," povedal. Najvyšší súd SR 9. novembra informoval, že zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry k rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu , ktorý odmietol obžalobu na Vladimíra Pčolinského pre závažné procesné chyby.„Najvyšší súd zhodil zo stola tú obžalobu. Nie je to zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní? V Európe sa v histórii nestalo, aby polícia vykopla dvere riaditeľovi tajnej služby a mierila zbraňou na jeho vtedy 10 – 11-ročné dieťa," poukázal Pčolinský, ktorému sa nepáči, že za toto zlyhanie sa nikto neospravedlnil, ale naopak, všetci sa tvária, že sa nič nedeje.Zdôraznil, že práve aj pre zadržanie jeho brata minister vnútra jeho osobnú dôveru nemá. „Nehovorím však, že to bolo z pokynu pána ministra. Minister riadi rezort, ale policajný zbor riadi policajný prezident, čiže za zlyhania polície nesie zodpovednosť policajný prezident," dodal Pčolinský, ktorý je presvedčený, že Mikulec pochybil aj pri nelegálnych migrantoch, pretože slovensko-maďarská hranica je veľmi slabo strážená.