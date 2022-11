Vedenie RTVS by malo podľa Galla vysvetliť, prečo po odvysielaní prejavu Fica „padali hlavy“

Rozličné reakcie

Veľké reputačné škody

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda rady RTVS Igor Gallo sa rozhodol zatiaľ nekomentovať personálne zmeny v sekcii spravodajstva a publicistiky. Podľa jeho slov nemá dostatok relevantných informácii a hlavne, je to plne v kompetencii generálneho riaditeľa RTVS.Gallo verí, že existuje plán B na zastabilizovanie situácie, nakoľko dochádza čas. Vedenie RTVS by malo vysvetliť, prečo odvolalo zodpovedných pracovníkov,pretože to vyvolalo množstvo rozličných reakcií, uvádza vo svojom stanovisku predseda Rady RTVS.Predseda rady RTVS sa témou bude zaoberať na najbližšom zasadnutí rady. Bude ho zaujímať procesná stránka celej veci, širší kontext a nastavenie do budúcnosti. Ide o veľmi citlivú situáciu, z ktorej telerozhlas, žiaľ, vyjde ako porazený.Ak ale nedokáže ani jednoznačne vyargumentovať, že problémom nebolo odvysielanie prejavu konkrétneho politika, ale nevhodne zvolená dramaturgia, môže to napáchať veľké reputačné škody v súvislosti s vnímaním nezávislosti RTVS.” uzavrel predseda rady RTVS Igor Gallo.Personálne zmeny vo verejnoprávnej televízii súvisia so štvrtkovým vysielaním spravodajského programu: 24, na ktorom RTVS odvysielala prejav Roberta Fica zo snemu strany Smer-SD . Po vlne kritiky rezignovala riaditeľka spravodajstva a publicistiky Mária Hlucháňová. Vedením redakcie bol poverený moderátor a novinár Miroslav Frindt.