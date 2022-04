Minister Naď by rozpustil Kotlebovu ĽSNS, rovnaký názor má aj na „premaľovanú“ Republiku

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) si myslí, že treba opäť podať podnet na rozpustenie strany ĽSNS Reagoval tak na to, že Najvyšší súd SR v utorok uznal šéfa strany ĽSNS Mariana Kotlebu vinným z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Šéf rezortu obrany tiež uviedol, že takéto podanie by malo byť adresované aj na hnutie Republika.„To je presne to isté, len vytvorili novú stranu, lebo vedeli, že strana ĽSNS má takúto históriu a myslia si, že keď to premaľujú na inú farbu, tak sú iní,“ skonštatoval Naď pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že v rukách to má Generálna prokuratúra SR a súdy.