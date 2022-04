Pellegrini žiada pozastaviť nákup transportérov 8×8, Naď obvinenia odmieta a „zlodejinou“ mala byť dohoda bývalej vlády

Naď predstavil "obchod storočia"

Problémom je aj kompatibilita

Cena za vozidlá vraj nie je vyššia

Obvinenia o falošných dokumentoch

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) by mal pozastaviť podpis dohody o nákupe bojových vozidiel 8x8, kým sa nevyriešia všetky pochybnosti, ktoré sú s ním spojené.Ako ďalej na stredajšej tlačovej besede povedal šéf opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, takýmito pochybnosťami sú napríklad cena transportérov, ich kompatibilita so zbraňovými systémami NATO alebo otázka zapojenia slovenských podnikov do výroby transportérov.Zároveň predseda Hlasu zdôraznil, že cena jedného vozidla Patria je o 670 000 eur s DPH vyššia, ako mala byť cena vozidiel, ktoré chcela kúpiť bývalá vláda.Bývalý premiér pripomenul, že za predchádzajúcej vládnej koalície bol zámer nakúpiť bojové vozidlá Vydra v hodnote približne štyri milióny eur aj s DPH za kus. Do výroby vozidiel malo byť pritom podľa neho zapojených 16 alebo 17 slovenských firiem.„Bol obrovský útok na tento tender," povedal Pellegrini s tým, že jedným z hlavných kritikov bol súčasný minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý nákup kritizoval pre predraženosť.„Teraz, po dvoch rokoch, nám predstavil „obchod storočia" – ale v jeho ponímaní," skonštatoval Pellegrini.Líder Hlasu tiež kritizoval, že v rámci obstarávania vozidiel nebolo stanovené konkrétne zapojenie slovenských firiem.„Upozorňujeme, že je stále problém s tým, že pôvodne sa mala inštalovať na vozidlo veža slovenského výrobcu, ale s kanónom, ktorý má muníciu východnej ráže. To znamená, že nie je kompatibilný so zbraňovými systémami NATO," vyhlásil.Doplnil, že ho v tejto súvislosti zaujíma, či táto skutočnosť ešte navýši cenu alebo kedy sa dorobí kanón tak, aby spĺňal požiadavky NATO.Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa strana Hlas-SD kritizuje obstarávanie, pretože ho nevyhrala spoločnosť, ktorá vyhovuje ich straníckemu záujmu. Zdôraznil, že obranný priemysel aj vojaci sa postavili za súčasné obstarávanie vozidiel 8x8. Výnimkou je údajne len jedna spoločnosť a to tá, ktorá súťaž nevyhrala.Šéf rezortu obrany zároveň vysvetlil, že Ministerstvo obrany SR (MO SR) garantovalo pri obstarávaní minimálne 40-percentné zapojenie obranného priemyslu pri výrobe vozidiel.„Dnes veľmi dobre viem, že tých zapojených firiem v tom projekte bude veľmi veľa, a to percento zapojenia bude podľa môjho názoru ďaleko nad 60 percent,“ doplnil Naď. Minister tiež uviedol, že nie je pravda, že cena jedného vozidla Patria je o 670 000 eur s DPH vyššia, ako mala byť cena vozidiel, ktoré chcela kúpiť bývalá vláda.„Kým oni ponúkali v tej konfigurácii za vozidlo 4,8 milióna eur s DPH bez komunikačných systémov, čo predstavuje ďalšieho pol milióna, tak my sme to obstarali za 4,62 milióna eur s komunikačnými systémami,“ pokračoval Naď.Podľa ministra bol dokument, ktorý predložilo na rokovanie vlády predchádzajúce vedenie rezortu obrany klamlivý.„To, že oni spravili sfalšovaný dokument na vláde, kde množstvo bodov nedali do toho projektu, a tým sa tvárili, že to vozidlo je v hodnote 4 milióny eur s DPH, nie je pravda. To bol jednoducho klam voči verejnosti,“ skonštatoval s tým, že išlo o „pripravovanú zlodejinu“.„Zároveň platí, že sa Smer a Slovenská národná strana medzi sebou nedohodli, kto si z toho vezme aké zrno. Tak tým pádom nespravili ani projekt 8x8 ani 4x4,“ uzavrel.