Minister Naď ocenil pozvanie vstupu Švédska a Fínska do NATO, vidí v tom aj výhody pre Slovensko

Silnejšie bude aj Slovensko

Formálne pozvanie

Malo by to ísť rýchlo

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) ocenil oficiálne pozvanie na vstup Švédska i Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). „Na samite v Madride sme sa posunuli bližšie k rozšíreniu NATO o dve ekonomicky a tiež vojensky silné krajiny. Švédsko a Fínsko dostali oficiálnu pozvánku vstúpiť do najsilnejšej obrannej aliancie na svete. Ich záujem o vstup je obrovským gestom opodstatnenia Aliancie a jej správneho hodnotového nastavenia," uviedol Naď na sociálnej sieti.Vstupom Švédska a Fínska bude podľa ministra obrany silnejšie aj Slovensko.„Vieme užšie spolupracovať, pomáhať si vo vojenských spôsobilostiach a byť si nápomocní v krízových situáciách. Verím, že sa proces podarí dotiahnuť do zdarného konca a už čoskoro sa budeme môcť tešiť zo správneho kroku, ktorým si budeme bližšie ako kedykoľvek predtým," dodal Naď.Severoatlantická aliancia formálne pozvala Švédsko a Fínsko, aby sa pridali k aliancii po tom, ako Turecko stiahlo svoje námietky. V spoločnom vyhlásení to 29. júna oznámili lídri krajín vo vojenskej aliancii.„Dnes sme sa rozhodli pozvať Fínsko a Švédsko, aby sa stali členmi NATO, a súhlasili sme s podpísaním prístupových protokolov,“ uvádza sa v stanovisku. V ňom lídri tiež argumentujú, že vstup severských krajín do NATO im poskytne viac bezpečia, aliancia bude vďaka nemu silnejšia a euro-atlantická oblasť bezpečnejšia.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa už v stredu vyjadril, že po pozvaní bude potrebný ratifikačný proces v 30 členských parlamentoch.„To vždy zaberie určitý čas, ale očakávam, že aj to pôjde dosť rýchlo, pretože spojenci sú pripravení snažiť sa zrealizovať tento proces tak rýchlo, ako je to možné,“ dodal.