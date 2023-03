Minister Naď oznámil, čo dostane Slovensko od USA za stíhačky MiG-29 pre Ukrajinu (foto)

Zodpovedná obranná politika

Mimoriadne výhodná americká ponuka

Na Ukrajinu pošleme aj systém KUB

22.3.2023 (SITA.sk) - Slovensko získa od Američanov ako protihodnotu za odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine 12 bojových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper. Informoval o tom poverený minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.Pôjde o nové vrtuľníky, s ktorými poputuje na Slovensko aj vyše 500 sofistikovaných rakiet AGM-114 Hellfire II. Hodnota tohto balíka je niečo vyše miliardy dolárov.„Slovenská republika by zaplatila približne 340 miliónov dolárov v horizonte troch - štyroch rokov v rámci plánovaného obranného rozpočtu. Presne tak znie ponuka od vlády USA. Zvyšok, teda približne 660 miliónov dolárov, by sme dostali darom prostredníctvom amerického obranného vládneho fondu FMF," uviedol Naď.Ako dodal, napríklad Bahrajn kúpil len 12 vrtuľníkov s príslušenstvom pred piatimi rokmi za zhruba 911 miliónov dolárov. Šéf rezortu obrany zdôraznil, že o vrtuľníky prejavilo záujem viacero krajín. Slovenská republika dostala ponuku od USA ako prvá.Podľa Naďa je to jednak pre našu zodpovednú obrannú politiku, vzťahy s USA a tiež pre jasnú podporu Ukrajiny. Zároveň však ide aj o nepriamu kompenzáciu za meškanie stíhačiek F-16, ktoré si objednala Pellegriniho vláda.Stíhačky sa omeškajú približne o rok, doraziť majú v polovici roka 2024. „Požadovali sme nejakú formu kompenzácie," podotkol Naď.Podľa ministra obrany je táto ponuka od USA pre nás mimoriadne výhodná a zásadným spôsobom zvýši obranný potenciál Slovenska. Bojové vrtuľníky totiž v súčasnosti vôbec nemáme, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť.Vrtuľníky AH-1Z Viper sú dvojmiestne stroje, ktorých hlavnou zbraňou je trojhlavňový 20-milimetrový kanón plus navádzané strely. V minulosti mala armáda vo výzbroji ruské stroje Mi-24, pre chýbajúce financie na ich prevádzku sa ich však musela v roku 2011 zbaviť.Odovzdanie migov Ukrajine schválila vláda v piatok 17. marca. Slovensko pošle na Ukrajinu desať modernizovaných stíhačiek MiG-29, ďalej tri nemodernizované a dlhodobo odstavené migy a k tomu ešte dve batérie protileteckého systému KUB. Po odovzdaní tejto techniky bude môcť vláda podľa Naďa schváliť dohodu s USA.„Za 13 starých migov a menšiu časť systému PVO KUB máme ponuku za približne 660 miliónov vo forme úplne nových vrtuľníkov s komplet príslušenstvom a množstvom sofistikovaných rakiet. K tomu v hotovosti približne 200 miliónov z Európskeho mierového nástroja za migy a 50 miliónov za systém KUB," vymenoval Naď.Celková výška kompenzácie tak podľa jeho slov prekročí 900 miliónov eur. Zároveň sa zbavíme uzemnených migov, ktoré poslúžia Ukrajine. Naď poukázal na to, že Maďarsko opakovane nedokázalo svojich 19 stíhačiek MiG-29 predať ani za zhruba desať miliónov eur.