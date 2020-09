Minister Naď predstavil nového šéfa Vojenského spravodajstva, povedie ho Kleštinec

aktualizované 16. septembra 2020, 15:01



Spájajúci prvok vo Vojenskom spravodajstve

Kleštinec chce zbaviť inštitúciu káuz



Vojenské spravodajstvo

...vzniklo začiatkom roku 2013 zlúčením Vojenskej spravodajskej služby a Vojenského obranného spravodajstva.



Úlohou VS je spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu.





16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vojenskému spravodajstvu (VS) bude šéfovať Róbert Kleštinec. Na tlačovej konferencii to dnes oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).Kleštinec doteraz pôsobil ako zástupca veliteľa vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Kleštinec by mal podľa Naďa ako človek z prostredia mimo spravodajskej služby pôsobiť vo VS ako spájajúci prvok, keďže v jeho rámci vždy pôsobili „rôzne skupinky”.„Vždy keď prišlo k výmene vlády medzi sebou bojovali," povedal Naď s tým, že tento stav je nutné ukončiť.Zároveň Kleštinca označil za skúseného profesionála, ktorý disponuje bezpečnostnou previerkou na stupeň „prísne tajné”.„Vojenské spravodajstvo má mimoriadne dôležité úlohy,” zdôraznil minister s tým, že v kompetencii spravodajstva je napríklad aj boj proti korupcii v ozbrojených silách alebo boj proti extrémizmu.Naď takisto pripomenul viaceré kauzy, ktoré sa v minulosti spájali s VS, pričom ich označil za „donekonečna opakujúci sa problém”.Zároveň uviedol, že po jeho nástupe do funkcie z VS odišiel nielen jeho bývalý šéf Ján Balciar , ale aj ďalších približne 20 osôb. „Odišli lebo museli,” zdôraznil.Samotný Kleštinec povedal, že jeho prioritou je VS „zbaviť káuz a dostať ho z prvých stránok novín”. Takisto je podľa neho potrebné navrátiť inštitúcii stratenú dôveru a zabezpečiť, aby fungovala podľa zákona.