Ministri preveria zmluvy s Bonulom, Remišovej návrh schválila aj vláda

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Slovenskej republiky v stredu 16. septembra schválila uznesenie k zasielaniu podkladov k analýze vybraných zmlúv.Ako informovala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá návrh prekladala, cieľom uznesenia bolo ukončiť „kšefty rôznych pochybných firiem, ktoré dlhodobo získavali niekoľko desiatok miliónov eur na zákazkách so štátom“.Firmy mali podľa Remišovej profitovať z toho, že boli veľmi špecificky nastavené podmienky na zákazky. Vyžadoval sa od nich totiž istý typ certifikátu, čo ako povedala ministerka, mimoriadne zužovalo férovú súťaž. Podpredsedníčka vlády potvrdila, že ide aj o bezpečnostnú spoločnosť Bonul , ale aj ďalšiu firmu, ktorá na ňu bola majetkovo prepojená.Ešte na začiatku septembra odobral Národný bezpečnostný úrad spoločnostiam Bonul a Vel Security bezpečnostnú previerku.Uznesenie má za cieľ analyzovať všetky zmluvy, ktoré štát s takýmito firmami má. „Na základe analýzy následne podniknúť kroky, ktoré by viedli k ukončeniu niektorých zmlúv, alebo ak je treba, tak aj k iným dôsledkom a vyvodeniu zodpovednosti,“ uzavrela Remišová s tým, že by mala byť analýza hotová do troch mesiacov.