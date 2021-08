Minister Naď priblížil, ako budú vyzerať Medzinárodné letecké dni SIAF (video)

Všetko čo dokáže lietať, bude prítomné

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 sa uskutočnia 4. až 5. septembra na letisku v Kuchyni v okrese Malacky. Na tlačovej besede o tom informoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) a generálny riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Hubert Štoksa. Na podujatí sa zúčastní 14 štátov vrátane Slovenska.„Po tom, čo sme minulý rok oznamovali, že žiaľ, pre pandemickú situáciu nebude možné zorganizovať SIAF, tak tento rok sa to podarilo,“ povedal Naď s tým, že to dokázali vo veľmi komplikovanej situácii... „Pretože sa bude pandemická situácia pravdepodobne zhoršovať a zároveň sme museli vziať do úvahy aj to, že prebiehajú rekonštrukčné práce na letisku Sliač,“ pokračoval.Oznámil tiež, že Ozbrojené sily SR na podujatie prinesú leteckú aj pozemnú techniku vrátane nových samohybných kanónových húfnic Zuzana 2. „Všetko, čo u nás dokáže lietať, bude prítomné,“ dodal minister.Riaditeľ SIAF oznámil, že na leteckých dňoch bude oslavovať 60. výročie talianska akrobatická skupina Frecce Tricolori. „Talianska účasť vzdušných síl bude pripravovať fakt ohromnú šou. V piatok zhruba medzi 12:00 a 13:00 budú robiť pozývací demolet nad Bratislavou,“ uviedol Štoksa.Pripomenul tiež, že aj samotné letecké dni SIAF budú oslavovať 10. výročie. Návštevníci si budú môcť tiež pozrieť prvýkrát najväčšie vojenské dopravné lietadlá Airbus A400M.V rámci protipandemických opatrení organizátori rozdelili letisko na dve zóny. Jedna bude len pre zaočkovaných a bude mať neobmedzenú kapacitu. Druhá je zóna pre očkovaných, testovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19.Tu bude maximálna kapacita päťtisíc ľudí. Ako doplnil Hubert Štok, pri vstupe na letisko prejdú všetci návštevníci covidovou kontrolou. Šéf rezortu obrany zdôraznil, že bude tiež možnosť dať sa otestovať na ochorenie COVID-19 priamo na mieste.