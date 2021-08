Do očkovacej lotérie je prihlásených skoro milión ľudí, takmer pätina je staršia než 65 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.8.2021 - Vyše 19 percent z prihlásených do očkovacej prémie sú seniori starší ako 65 rokov. Informuje o tom v tlačovej správe Ministerstvo financií SR. Za posledný týždeň tvorila táto veková skupina dokonca najvyšší podiel spomedzi všetkých registrácií.„Počas uplynulého týždňa sa do očkovacej prémie prihlásilo dokopy 50-tisíc ľudí z tejto vekovej kategórie. Napríklad v sobotu 21. augusta bola až štvrtina zo všetkých registrovaných práve vo veku nad 65 rokov," uvádza rezort financií.Za 23 dní, odkedy je spustená registrácia do žrebovania o očkovaciu prémiu, sa do nej prihlásilo už takmer 950-tisíc zaočkovaných.Ministerstvo financií eviduje najviac registrácií v Bratislavskom kraji (152 000 ľudí), nasleduje Prešovský kraj (140 000 ľudí).