Minister Naď sa vyjadril k stíhačkám MiG-29 pre Ukrajinu, má právnu analýzu od odborníkov

Dostatočne silné analýzy

Niektoré stíhačky pôjdu už rozobrané

14.3.2023 (SITA.sk) - Poverený minister obrany Jaroslav Naď je názoru, že v otázke odovzdania stíhačiek Mig-29 Ukrajine má rozhodnúť vláda.Vo svojom vyhlásení pre médiá informoval, že disponuje aj právnou analýzou od odborníkov, a v danej veci rokoval aj s povereným ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom Podotkol, že sto právnikov nikdy nebude mať sto rovnakých názorov, napriek tomu verí, že analýzy, ktorými disponujú, sú dostatočne silné na to, aby sa o ne vedeli oprieť.Súčasne dal do pozornosti, že existujú aj ďalšie iniciatívy, že jednotlivé krajiny budú buď samostatne alebo spoločne poskytovať oveľa sofistikovanejšie lietadla Ukrajine ako tie, ktoré vie poskytnúť Slovensko, a to pravdepodobne ešte tento rok.To by znamenalo, že kým je teraz o stíhačky MiG-29 záujem, neskôr to tak byť už nemusí.Naď ďalej informoval, že ak príde k rozhodnutiu, Ukrajine plánujú poslať stíhačky aj s náhradnými dielmi, a vysvetlil, že niektoré stíhačky pôjdu už rozobrané na náhradné diely lebo už nikdy nebudú lietať.„Ľudia na Slovensku vedia preukázať to, ako sa stavajú z hľadiska humanity k ľudom, ktorí trpia. Videli sme to od prvého dňa vojny na Ukrajine, keď Rusi agresívne zaútočili na Ukrajinu a tá sa bránila. Ľudia na Slovensku pomáhajú a želajú si mier. Ale mier vieme zabezpečiť len tak, že nedovolíme Rusovi aby prešiel cez Ukrajinu, lebo po piatich rokoch by znovu nabral silu a išiel by ďalej," upozornil Naď.Dodal, že to nie je jeho vlastné vyjadrenie, ale že je to odhad spravodajských služieb, ako aj vyjadrenia Vladimira Putina