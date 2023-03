Poľsko vie dodať Ukrajine stíhačky Mig-29 v priebehu najbližších týždňov

Výzva ku krajinách NATO

Posilnenie obrany

14.3.2023 (SITA.sk) - Poľská vláda by mohla odovzdať stíhačky MiG-29 Ukrajine v najbližších štyroch až šiestich týždňoch. V utorok to naznačil premiér Mateusz Morawiecki . Nešpecifikoval však, či existuje nejaká koalícia pripravená nasledovať kroky Varšavy.Poľskí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že pošlú bojové lietadlá Ukrajine len v rámci väčšej medzinárodnej koalície. Pripravenosť poslať Kyjevu stíhačky MiG-29 avizovalo aj Slovensko a spolu s Poľskom vyzvali ďalšie krajiny v NATO, aby sa pridali.Ukrajinské ozbrojené sily sú oboznámené s danými stíhačkami a mohli by ich okamžite používať.Poľsko používa stíhačky MiG-29 od roku 1989 a má ich 28. Nahrádza ich americkými strojmi F-16 a F-35 a juhokórejskými lietadlami FA 50.Ukrajina žiada Západ o bojové lietadlá na posilnenie jej obrany, keďže vojna s Ruskom sa ťahá už druhý rok. Stále neexistujú žiadne náznaky toho, že by väčšie krajiny ako Spojené štáty a Spojené kráľovstvo súhlasili s vyslaním svojich lietadiel.