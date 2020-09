Minister Naď zbaví Kyselicu mlčanlivosti, ak ho o to požiada relevantný orgán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) zbaví údajného bývalého príslušníka Vojenského spravodajstva (VS) a koaličného poslanca Lukáša Kyselicu (OĽaNO) mlčanlivosti, ak ho o to požiada relevantný orgán, teda orgán činný v trestnom konaní.Pre médiá to povedal vo štvrtok pred rokovaním parlamentného výboru pre kontrolu činnosti VS. Zároveň uviedol, že rezort obrany zatiaľ takúto žiadosť neeviduje.Minister takisto zdôraznil, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť to, či Kyselica naozaj pôsobil ako príslušník VS v čase, keď bol aj súčasťou predvolebnej kampane hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).„Je tam stanovený nejaký stupeň utajovanej skutočnosti, ja nebudem predsa porušovať zákon,” uviedol. Dodal, že nevie o tom, že by sa mal Kyselica zúčastniť štvrtkového zasadnutia výboru, keďže nie je jeho členom.Kyselica po tom,čo média priniesli informáciu, že na prelome rokov 2019 až 2020 pôsobil ako príslušník VS, rezignoval na post štátneho tajomníka rezortu vnútra. Bývalý policajný vyšetrovateľ momentálne pôsobí ako poslanec hnutia OĽaNO, za ktoré bol zvolený do parlamentu.