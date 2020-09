Pandemické nemocenské môžete odmietnuť, karanténa sa vám však nezruší

Lekár pandemickú PN vypísať musí

Karanténu poistenec dodržať musí

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poistenec v karanténe môže odmietnuť vyplácanie pandemickej PN, musí však dodržiavať karanténu. V tlačovej správe na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Ak sa občania po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID-19 cítia dobre, môžu PN odmietnuť a so zamestnávateľom sa dohodnúť, že budú pracovať z domu.Ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské, tvrdí hovorca poisťovne.Ak sa poistenec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vypíše tzv. pandemickú PN-ku.Lekár toto potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu na poistenca. Sociálna poisťovňa následne telefonicky kontaktuje poistenca v karanténe s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské, alebo nie."Ak nechce, napríklad z dôvodu, že bude počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu, potom sa konanie o nároku na pandemické nemocenské vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda môže poistenec dávku odmietnuť," povedal Višváder. Liečebný režim, resp. karanténu poistenec napriek tomu dodržiavať musí. Poistenec je tiež povinný o karanténe, resp. izolácii bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa.