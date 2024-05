Minister obrany Kaliňák koná v záujme zahraničných zbrojárskych spoločností na úkor slovenských, tvrdí Krúpa. Slovensko zatiaľ vyviezlo len dve húfnice Zuzana

Slovensko zatiaľ vyviezlo len dve húfnice Zuzana

Podľa Krúpu je situácia na ministerstve žalostná

Chcú odpovede

2.5.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa tvrdí, že minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) koná v záujme zahraničných zbrojárskych spoločností na úkor slovenských.Ako pripomenul, pred zhruba rokom a pol bola podpísaná zmluva o tom, že Slovensko vyrobí a vyvezie 16 húfnic Zuzana na Ukrajinu. Objednávateľom nie je Ukrajina, ale tri európske krajiny – Dánsko, Nórsko a Nemecko.Zákazka pre slovenskú firmu Konštrukta – defence bola podľa neho príležitosťou pre slovenský obranný priemysel presadiť sa v zahraničí. Slovensko však doteraz vyviezlo len dve húfnice Zuzana, a to ešte minulý rok. Krúpa sa pýta, či si Konštrukta – defence teraz splní zmluvu a vyvezie celý počet húfnic na Ukrajinu do konca tohto roka.„Máme podozrenie, že sa tak nestane a že pán minister Kaliňák skôr uprednostňuje firmu pána Strnada CSG, ktorá vyrába húfnice Dita. To sú tie húfnice, ktoré sú tak veľmi podobné Zuzanám. Tieto už boli prezentované aj Ukrajine," povedal Krúpa s poukazom na to, že štátnym tajomníkom ministerstva obrany je Martin Vojtašovič, ktorý predtým pracoval pre českého zbrojára Michala Strnada, majiteľa Czechoslovak Group (CSG).„Ešte sa nestalo, aby sa niekto, kto pracoval v zbrojárskom priemysle, stal štátnym tajomníkom a pravou rukou ministra Roberta Kaliňáka," hovorí Krúpa. Dodal, že majú zároveň informáciu, že spoločnosť, ktorá vyrába húfnicu Dita, podpísala kontrakt v Azerbajdžane na dodávku 70 kusov húfnic.„Je to niekoľko týždňov, čo minister Kaliňák navštívil Azerbajdžan. Máme podozrenie, že tam bol rokovať aj o tom, že my sa budeme podieľať na výrobe a dodaní húfnic Dita – znova na úkor húfnic Zuzana," povedal. Situácia na ministerstve obrany je podľa Krúpu „žalostná", hovorí, že rezort ignoruje zákon o slobodnom prístupe k informáciám a nereaguje na zasielané otázky.„Na ministerstve prebehli také čistky, aké ešte v histórii neboli, až po referentov. Vyhodili ľudí, ktorí tam pracovali 20 rokov, čiže ešte aj za vlád Smeru. Kaliňák rozhoduje sám, podľa záujmov, ktoré vníma," podotkol poslanec.Ako uviedol generál Pavel Macko , česká húfnica Dita je veľmi nápadne podobná Zuzane.„Boli tu aj podozrenia, či neprišlo k úniku priemyselnej dokumentácie a práv k duševnému vlastníctvu," skonštatoval. Od rezortu obrany a vlády chcú počuť odpoveď na tri otázky. Zaujíma ich, či Slovensko dodá v termíne všetkých 16 húfnic Zuzana.Chcú tiež vedieť, aké opatrenia prijala vláda na to, aby nedochádzalo k skrytej privatizácii obranného priemyslu a aké opatrenia hodlá rezort obrany a SR prijať na to, aby podporila dlhodobo náš obranný priemysel.