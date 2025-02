Minister obrany Kaliňák podpísal dohodu s poľským ministrom obrany o posilnení spolupráce v zbrojárskom priemysle

Veľké kapacity a možnosti výroby

24.2.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) a poľský minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok podpísali dohodu o zámere posilniť spoluprácu v zbrojárskom priemysle. Ministri hovorili o spoločných aktivitách pri výrobe munície a obrnených vozidiel.Šéfovia rezortov obrany sa stretli v Poľsku vo Varšave. V súvislosti s dohodou hovorili o štyroch oblastiach. Poľský minister informoval o záujme Slovenska o poľské prenosné systémy protivzdušnej obrany Piorun, ktoré sa osvedčil aj na Ukrajine.Dohoda hovorí aj o spoločných aktivitách pre zvýšenie výrobných kapacít v oblasti produkcie munície kalibru 155 mm. Slovensko má totiž podľa poľského ministra v tejto oblasti veľké kapacity a možnosti výroby. Poľsko musí podľa poľského ministra zvýšiť svoje výrobné kapacity, ak ide o muníciu, a myslí si, že krajina môže čerpať práve zo slovenských skúseností.Treťou oblasťou je podľa slov poľského ministra obrany možnosť spoločnej výroby obrneného transportéra na báze poľského vozidla Rosomak so slovenskou vežou. Štvrtá vec, ktorej sa týka intenčný list je záujem Slovenska o kórejské tanky K-2, ktoré bude Poľsko v upravenej verzii vyrábať na svojom území.„O túto verziu majú záujem naši slovenskí partneri, nie o verziu, ktorú vyrábajú Kórejci.To by nás malo ešte viac mobilizovať a ukázať nám, že táto investícia má nielen zmysel pre poľskú bezpečnosť, ale aj pre vývoj zbrojárskeho priemyslu a poľsko-slovenskej bilaterálnej spolupráce," uviedol Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.Kaliňák vyzdvihol úroveň slovensko-poľských vzťahov a vyslovil zámer pokračovať v ich rozvoji, a to aj v oblasti spoločných zbrojárskych výrobných kapacít. Slovenský minister obrany vníma Poľsko ako lídra, ktorý nečakal na NATO a na zmenu v Bielom dome, a už dnes spĺňa limity ak ide o výdavky na obranu.Ministri sa súčasne zhodli v názoroch, ak ide o výdavky na obranu. Poľský minister je názoru, že takéto výdavky nezahŕňajú len nákupy techniky. „Výdavky na bezpečnosť nie sú len na lietadlá a tanky, ale aj do infraštruktúry," myslí si poľský šéf rezortu obrany. V tejto súvislosti spomenul aj slovenský projekt vojenskej nemocnice v Prešove.Kaliňák pri tejto príležitosti poďakoval poľskej strane za pomoc Slovensku pri ochrane vzdušného priestoru a podporu od poľských vzdušných síl, ktorá trvá už dva roky. V tomto smere poďakoval aj Česku a Maďarsku, ktoré pomáhali chrániť slovenské nebo.Ministri si pripomenuli aj tretie výročie od začiatku vojny na Ukrajine a odsúdili porušenie medzinárodného práva. Súčasne hovorili o potrebe dosiahnutia spravodlivého mieru, ktorý by zachoval suverenitu a slobodu Ukrajine. Podľa Kaliňáka totiž nejestvuje právo silnejšieho.Ak sa Slovensko a Poľsko v niektorých názoroch rozchádzajú, vyplýva to podľa slovenského ministra z histórie Poľska a Sovietskeho zväzu, ktorá je podľa jeho slov oveľa dramatickejšia. Podľa Kaliňáka súčasne nemôže byť prekvapivé, že Spojené štáty americké doposiaľ nepozvali EÚ na rokovania s Ruskom. Vníma, že USA chce byť sprostredkovateľom, a je podľa neho potrebné čakať, ako sa situácia bude vyvíjať.Podľa poľského ministra je v tejto súvislosti potrebné potlačiť emócie a mať na zreteli strategický cieľ. Je podľa neho súčasne potrebné, aby bezpečnosť bola v EÚ prioritou, a to nie len slovami. Poľský minister súčasne pozval slovenských predstaviteľov na návštevu poľsko-bieloruskej hranice a prehliadku protidronových a obranných systémov.