 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Minister obrany Kaliňák sa chystá na Ukrajinu. Presný zámer cesty však neprezradil


Tagy: Európsky samit Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konkurencieschopnosť Minister obrany SR Múr proti dronom rusko-ukrajinský konflikt

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že sa v nedeľu chystá na Ukrajinu. To, prečo ...



68791a096f74f260376089 676x451 1.10.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že sa v nedeľu chystá na Ukrajinu. To, prečo tam ide, zatiaľ neprezradil. V nedeľu plánuje položiť veniec pri pamätníku padlých na Dukle.


„Potom budem pokračovať vo vojom pracovnom programe. Keď pracovný program skončí, tak vás o ňom budeme informovať,“ povedal Kaliňák po rokovaní vlády s tým, že nerád informuje veci dopredu, ale až keď je práca urobená.

Vybudovanie protidronovej steny


„V tomto prípade môžem povedať len toľko, že bude spoločné zasadnutie vlád a úzko to spolu súvisí,“ doplnil Kaliňák, ktorý však nepovedal, s kým konkrétne sa na Ukrajine stretne. Minister sa vyjadril aj k stredajšiemu neformálnemu samitu v Kodani. Predpokladá, že hlavnými témami budú konkurencieschopnosť Európy a reakcie na jednotlivé výzvy.

„Určite tam bude otázka situácie na Ukrajine a bezpochyby tam bude diskusia aj o financovaní prípadnej dronovej steny,“ povedal Kaliňák s tým, že niektoré krajiny napriek zvýšeniu rozpočtového krytia z pohľadu percent HDP nie sú schopné vybudovať protidronovú stenu, pretože pomer medzi ich dĺžkou hranice, ich rozpočtom a fyzickými peniazmi neumožňuje postaviť masívny silný systém. Podľa ministra sa tak budú hľadať iné riešenia.

Likvidácia dronov


„Chceme sa k tomu postaviť tak, ako sa Slovensko zvykne, a teda skúsime predstaviť svoj vlastný model, ktorý by mohol byť výrazne lacnejší ako niektoré drahé technológie, čím by mohol byť zaujímavý,“ informoval Kaliňák s tým, že by sústredenie išlo na samotné likvidovanie dronov.

Identifikácia má viacero možností, ako napríklad zvukové, vizuálne, založené na termovíziách, či radarové. Vysvetlil, že ak ide o identifikáciu či zostrel, spôsoby sa líšia v závislosti od vrstiev, v ktorých drony lietajú. Niektoré totiž lietajú nižšie a niektoré aj vo výške päťtisíc metrov. Formy ich likvidácie sú preto rôzne.


Zdroj: SITA.sk - Minister obrany Kaliňák sa chystá na Ukrajinu. Presný zámer cesty však neprezradil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky samit Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konkurencieschopnosť Minister obrany SR Múr proti dronom rusko-ukrajinský konflikt
