Minister obrany Naď príde do parlamentu na diskusiu o darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine

25.2.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) tvrdí, že sa zúčastní diskusie o darovaní bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine v Národnej rade SR, ktorá by sa mala uskutočniť v pondelok 27. februára. Smer-SD , ktorý inicioval diskusiu, tvrdí, že takéto darovanie je protiústavné.„To, že Smer-SD tvrdí, že na to nemáme právo, je jeho názor. Ja som počúval rešpektovaných ústavných právnikov a tí sa v tomto názore nezhodujú. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas vo svojej analýze uviedol, že vláda na to právomoc má," uviedol Naď v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.Šéf obrany ďalej uviedol, že ak sa nebude s obsahom predloženého uznesenia stotožňovať, tak možno pripraví svoj vládny návrh uznesenia.„Uvidíme, ako sa k tomu národná rada postaví. Nech sa ukážu aj jednotliví poslanci a politické strany," tvrdí Naď.