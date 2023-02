Naď zrejme v OĽaNO skončí. „Považujem to za mimoriadne nepravdepodobné,“ povedal k svojmu zotrvaniu v hnutí

25.2.2023 (SITA.sk) - Je nepravdepodobné, že dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď ostane v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti „Vzhľadom na to, v akom stave sú diskusie o rôznych veciach, považujem to za mimoriadne nepravdepodobné," uviedol v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.Zároveň uviedol, že o svojej budúcnosti nebude hovoriť v relácii, ale oznámi to prostredníctvom tlačovej konferencie.Dodal, že aj s dočasne povereným predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽaNO) diskutujú, rokujú a čoskoro svoje nápady predstavia.