Minister obrany USA: Jednotky sa zo Sýrie presunú do západného Iraku

Mark Esper, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. októbra (TASR) - Podľa súčasných plánov sa všetky americké jednotky odchádzajúce zo Sýrie premiestnia do západného Iraku a budú pokračovať v operáciách proti Islamskému štátu v snahe zabrániť opätovnému oživeniu tejto extrémistickej skupiny, povedal v nedeľu minister obrany USA Mark Esper.Šéf americkej obrany hovoril na palube vojenského lietadla pred novinármi, ktorí ho sprevádzali na ceste na Blízky východ. Ako ďalej poznamenal, nevylučuje možnosť, že americké jednotky budú z Iraku podnikať smerom do Sýrie protiteroristické operácie - podrobnosti však budú vypracované až časom.Esper odcestoval z Washingtonu v sobotu miestneho času. Jeho vyjadrenia počas letu sú vôbec prvou zmienkou o tom, kam konkrétne sa americké jednotky, keď opustia Sýriu, presunú, a ako by mohol v blízkej budúcnosti boj proti Islamskému štátu vyzerať.Predtým - v piatok - Esper povedal, že Spojené štáty v sťahovaní svojich vojakov zo severovýchodnej Sýrie pokračujú a americké pozemné sily nebudú pomáhať zachovávať bezpečnú zónu na hraniciach s Tureckom. Toto nárazníkové pásmo je súčasťou dohody o prímerí, ktorú Washington nedávno dosiahol s Ankarou.