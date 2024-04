Minister Raši a Remišová sú ako dvaja kohúti a nič si nedarujú (video)

Raši opäť klamal

Krízový manažment

Nedočerpané eurofondy

Zásluha úradníckej vlády

Využívanie nových zdrojov ešte nezačalo

Stopnutie európskych peňazí

25.4.2024 (SITA.sk) - Ako dvaja kohúti na smetisku. Poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ) a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) si to nedarujú. Ako by jeden bez druhého nemohli existovať a boli navzájom posadnutí, pokračujú vo vzájomnom obviňovaní sa, pričom používajú aj osobné invektívy miesto faktov.Najčastejšie pre problémy s využívaním eurofondov. Bývalá vicepremiérka a ministerka investícií sa najnovšie ohradila voči Rašiho vyjadreniam k tejto téme po štvrtkovom kontrolnom dni spojenom s polročnou bilanciou súčasného vedenia tohto ministerstva.Minister investícií sa skoro na každej tlačovke nezaobíde bez kritiky a spomínania Remišovej, ako by to bola hlavná náplň jeho práce, a tá vzápätí naňho pravidelne podráždene reaguje. „Najlenivejší a neschopný minister Richard Raši opäť nehorázne klamal,“ vyhlásila exministerka.Pripomenula, že keď Raši v marci 2020 odovzdával eurofondy ako vtedajší vicepremiér pre investície a informatizáciu, ich čerpanie bolo na úrovni jednej tretiny a Slovensko bolo v čerpaní na poslednom mieste v Európskej únii . Bol to posledný riadny rok programového obdobia 2014 - 2020. Raši bol vtedy na tomto poste dva roky ešte za Smer-SD , v roku 2018 na ňom nahradil Petra Pellegriniho , ktorý sa stal premiérom.„Vo viacerých programoch boli zastavené platby a skrachoval im celý operačný program na vedu a výskum, ktorý sa musel kvôli korupcii zlúčiť s programom na betónovanie ciest a doteraz naši vedci a vysoké školy pociťujú obrovské škody, ktoré Smer a Hlas napáchali,“ uviedla poslankyňa.Podľa nej na ministerstve investícií , ktoré nahradilo úrad vicepremiéra, museli zaviesť krízový manažment, urobiť po nich poriadok, zaviesť protikorupčné opatrenia.„Zároveň sme presadili na úrovni EÚ zmeny európskej legislatívy, aby sme si mohli ako Slovensko preplatiť náklady za migračnú krízu a za pomoc ľuďom s cenami energií. Príprava európskej legislatívy a jej presadenie bol náročný proces,“ upozornila Remišová.Tvrdí, že žiadny racionálne zmýšľajúci človek neuverí Rašimu, že to dokázal on za dva mesiace vlani v novembri a decembri, dokedy bolo potrebné dočerpať eurofondy. Raši vo štvrtok povedal, že po vzniku novej vlády vlani v októbri zostávali zo starých eurofondov nedočerpané takmer 2 miliardy eur.Podľa neho hrozilo, že možno 800 miliónov eur až 1 miliarda eur sa bude musieť vracať z končiaceho sa obdobia 2014 - 2020 do Bruselu. Na základe výkazov a finančných operácií, ktoré sa formálne ukončujú, podľa ministra bude čerpanie eurozdrojov v bývalom období napokon rekordné.Nespomenul už, že úradnícka vláda Ľudovíta Ódora a predošlé vedenie ministerstva investícií na čele s Petrom Balíkom prijali od mája do októbra 2023 množstvo opatrení znižujúce hrozbu prepadnutia eurofondov na sto miliónov eur. Prijímatelia eurozdrojov napokon pri ich využívaní na svoje projekty znížili toto riziko na minimum, čo je najmä ich zásluha. Slovensko má dlhodobý problém s plynulým čerpaním zdrojov EÚ počas celého obdobia, a to od jeho začiatku, čo sa potom prejavuje na jeho konci v snahe vyhnúť sa prepadnutiu nevyužitých peňazí.„Našli sme nepripravené nové eurofondové obdobie. Miesto sto a viac výziev sme mali pripravených iba 27,“ upozornil v súvislosti s aktuálnym obdobím na roky 2021 - 2027 Raši.Počas nového vedenia rezortu vyhlásili 90 výziev. Napriek tomu s reálnym využívaním nových zdrojov EÚ sa ku koncu marca stále nezačalo, hoci výzvy pribúdajú a štát vypláca zálohové platby z domáceho rozpočtu.„Čo sa týka nových eurofondov, ktoré sme mali kompletne pripravené a vyrokované ako jedny z prvých v EÚ, tu Richard Raši zlyhal,“ podotkla Remišová.Spomenula, že zrušil po svojom príchode výzvu na obnovu škôl a telocviční, ktorú všetci starostovia a primátori vítali. „Teraz už mohli školy finišovať so stavebnými prácami a deti by v septembri čakali obnovené učebne a nové telocvične,“ poznamenala.Namiesto rozvoja a prosperity Slovenska podľa Remišovej hrozí úplné stopnutie európskych peňazí. „Raši spoločne s Robertom Ficom nás svojimi katastrofálnymi rozhodnutiami dostali do situácie, že kvôli rozvratu právneho štátu nám Brusel stopne všetky eurofondy a peniaze z Plánu obnovy, ktoré mali ísť na školy, nemocnice, nové cesty,“ očakáva poslankyňa.