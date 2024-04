Prezidentka Čaputová je z východu nadšená, v Prešove navštívila evanjelické gymnázium či prieskumný prápor (foto)

Mesto napreduje

Výstava s Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu

Intervenčné centrá

Záver päťročného pôsobenia

25.4.2024 (SITA.sk) - „Z východu som, ako vždy, nadšená. Sú tu životaschopní, skvelí ľudia a veľmi rada sa sem vraciam,“ povedala vo štvrtok pri svojej poslednej oficiálnej návšteve Prešova v pozícii prezidentky Slovenska Zuzana Čaputová Zhodnotila tak deň, počas ktorého navštívila rusínske divadlo, evanjelické gymnázium, centrum pre obete násilia či národnú kultúrnu pamiatku na Solivare. V úvode predposledného dňa úradovania v prezidentskej kancelárii v Košiciach sa Zuzana Čaputová stretla na Mestskom úrade v Prešove s primátorom Františkom Oľhom „Počula som dobré správy. Mestu sa darí, hoci tá situácia nie je, objektívne, jednoduchá pre všetky samosprávy. Mesto ale napreduje, a to je veľmi dôležité. Napreduje aj preto, lebo má skvelých ľudí, a o tom som sa presvedčila aj na ďalších zastávkach,“ skonštatovala prezidentka. „Pani prezidentka tu má veľmi silnú podporu medzi ľuďmi, ale aj vo vedení mesta. Východ má pani prezidentka rada, aj keď nie je z východu, ale vždy sa zaujímala o ľudí, zaujímali ju pripravované projekty a ako sa mesto bude rozvíjať,“ zhodnotil primátor mesta Prešov František Oľha, ktorý prezradil, že za mesto prezidentke venoval ako rozlúčkový dar šperk z čipky.Prezidentka sa stretla aj s členmi umeleckého súboru Divadla Alexandra Duchnoviča , jediného profesionálneho divadla na Slovensku, ale i vo svete, ktoré hrá svoje hry v rusínskom jazyku. „Vďaka nemu sa rusínska kultúra a jazyk udržiava pri živote,“ pripomenula hlava štátu.V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu si pozrela výstavu k projektu Prázdna stolička. „Študenti vďaka dobrému pedagogickému vedeniu skúmali históriu detí, ktorým bolo počas 2. svetovej vojny zakázané kvôli židovskému pôvodu navštevovať túto školu a pátrali po ich osudoch. Akoby odhaľovali ďalšie Denníky Anny Frankovej v tej istej budove, ako oni študujú. Poučenie z histórie posunuli k veľmi aktuálnym témam. Akákoľvek diskriminácia na základe akejkoľvek odlišnosti je neprípustná,“ povedala prezidentka Čaputová, ktorá označila expozíciu za unikátnu. „Mala som pocit hrdosti a dobrý pocit, že mladá generácia sa zaoberá takýmito témami. Je vždy dobrý pocit, keď vidíte múdrych, empatických ľudí, ktorí rozmýšľajú hodnotovo a robia nad rámec toho, čo musia,“ dodala.Návšteva v Prešove pokračovala v azylovom dome pre týrané ženy s deťmi MyMamy. „Je to téma, ktorej sa dlhodobo venujem. Intervenčné centrá sú jednou z vecí, ktoré sa za tých päť rokov podarili, pretože sme iniciovali a v spolupráci s ďalšími orgánmi verejnej moci, mimovládnymi organizáciami a políciou sa na Slovensku otvorili v každom krajskom meste intervenčné centrá, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc obetiam domáceho násilia. Je to veľmi dôležitý bod na pomoc všetkým obetiam, ženám najmä, ktorých sa tento problém týka,“ pripomenula Čaputová.Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl navštívila aj 65. prieskumný prápor, kde si pozrela ukážky techniky a zručnosti profesionálnych vojakov. Na záver návštevy Prešova navštívila technickú pamiatku Múzeum Solivar.„Spôsob, ako sa tu spracovávala soľ je naozaj svetový unikát. Je to skvelé miesto a odporúčam všetkým ľuďom, ktorí tu ešte neboli, aby prišli,“ uviedla Čaputová, ktorá sa na záver poďakovala desiatkam ľudí, ktorí ju prišli pozdraviť na miestach, ktoré navštívila. „Som v závere svojho päťročného pôsobenia, v dobe, ktorá nebola jednoduchá, a o to viac si vážim priazeň ľudí. Už tu zrejme nestihnem prísť ako prezidentka, ale veľmi sa teším na najbližšiu návštevu východu ako občianka,“ uzavrela.Vo štvrtok večer ešte hlavu štátu čaká diskusia s občanmi v Košiciach. Úradovanie na východnom Slovensku uzavrie v piatok okrem administratívnych povinností aj stretnutím so študentmi žurnalistiky, ako aj stretnutím s exprezidentom Rudolfom Schusterom