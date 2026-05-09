Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Minister regiónov predsa musí chodiť do regiónov, Migaľ sa ohradil voči výčitkám progresívcov
Podľa PS si Migaľ kampaň na predsedu PSK nezačal robiť vtedy, keď ohlásil svoju kandidatúru, ale už celé týždne predtým. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej ...
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a tiež kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Samuel Migaľ sa ohradil voči výčitkám opozičného Progresívneho Slovenska (PS), ktoré ho v piatok kritizovalo za to, že si robí kampaň v komunálnych voľbách z funkcie ministra. Podľa Migaľa PS kritizovalo ministra regiónov za to, že vo svojej funkcii chodí do regiónov.
Entuziazmus progresívcov
„Chcel by som informovať politikov zo strany PS, že Slovensko nekončí za Sencom a je normálne a prirodzené, že minister, ktorý má vo svojej náplni regionálny rozvoj, rieši túto tému tam, kde je najviac pálčivá,“ reagoval Migaľ.
Doplnil, že na rozvoj regiónov sa nepozerá straníckou optikou, ale snahou pomôcť ľuďom tam, kde je to najviac potrebné. Ako dodal, v svojich pracovných výjazdoch do všetkých regiónov vrátane Prešovského kraja plánuje pokračovať. Migaľ pripomenul, že vo funkcii odblokoval umelo zdržiavané projekty pre regióny a práve Prešovský samosprávny kraj bol podľa neho najviac zasiahnutý tým, že predchádzajúce vedenie rezortu nepodpisovalo projekty v tomto kraji.
„Úprimne ma prekvapil entuziazmus progresívcov, akým sa zapojili do predvolebnej kampane. Chápem to tak, že ticho vyjadrujú podporu mojim protikandidátom, pričom jeden je reprezentant silného konzervativizmu a druhý extrému. Napriek skúsenostiam s touto stranou ma takáto miera oportunizmu prekvapila,“ uviedol Migaľ.
Dvojitý meter
Podotkol, že by ocenil, ak by sa PS rovnako venovalo aj podozreniam z dlhodobého zneužívania grantov občianskym združením mamy predsedu PS Michala Šimečku. „Vôbec by som túto tému neriešil, ak by predseda PS sám podozrenie zo subvenčných podvodov a podvádzanie exekútora neoznačil za ‚zopár zlých faktúr‘. V plnej nahosti to ukazuje nie dvojaký meter PS, ale dvojaký kilometer,“ uzavrel Migaľ.
Podľa PS si Migaľ kampaň na predsedu PSK nezačal robiť v piatok, keď ohlásil svoju kandidatúru v komunálnych voľbách, ale už celé týždne predtým. Poukázali pritom na to, že sociálne siete Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa v posledných týždňoch sústreďovali práve na mestá a obce Prešovského kraja.
Zdroj: SITA.sk - Minister regiónov predsa musí chodiť do regiónov, Migaľ sa ohradil voči výčitkám progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Putin prijal Fica v Kremli počas osláv Dňa víťazstva, ocenil, že slovenský premiér prišiel
Péter Magyar sa oficiálne stal novým maďarským premiérom, na parlament sa vrátila zástava Európskej únie
