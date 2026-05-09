Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Péter Magyar sa oficiálne stal novým maďarským premiérom, na parlament sa vrátila zástava Európskej únie
Nové vedenie krajiny po skončení éry Viktora Orbána deklaruje návrat k užšej spolupráci s Európskou úniou. Nový
Nový maďarský parlament v sobotu oficiálne zvolil za premiéra Pétera Magyara. Stalo sa tak po aprílových voľbách, ktoré ukončili 16 rokov vlády Viktora Orbána.
Poslanci počas ustanovujúcej schôdze parlamentu schválili Magyara do funkcie premiéra počtom hlasov 140 proti 54, pričom jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Zástava EÚ nad parlamentom
Nová predsedníčka maďarského parlamentu Ágnes Forsthofferová ešte predtým oznámila návrat vlajky Európskej únie na budovu parlamentu po 12 rokoch jej neprítomnosti počas Orbánovej vlády.
„Nech je moje prvé rozhodnutie vo funkcii predsedníčky parlamentu prvým symbolickým krokom na našej ceste späť do Európy,“ vyhlásila Forsthofferová krátko po svojom zvolení.
„Týmto nariaďujem, aby sa od dnešného dňa po 12 rokoch zástava Európskej únie vrátila na budovu maďarského parlamentu,“ dodala.
Boj proti korupcii
Magyar počas kampane sľuboval boj proti korupcii, reformy potrebné na uvoľnenie miliárd eur z fondov EÚ a obnovu dôvery spojencov v Maďarsko.
Orbánova vláda bola v uplynulých rokoch opakovane kritizovaná Bruselom pre stav právneho štátu a konflikty s európskymi inštitúciami.
Zdroj: SITA.sk
