Minister Savona navrhol zvýšenie vládnych investícií o 50 mld.eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. júla (TASR) - Taliansky minister pre európske záležitosti Paolo Savona navrhol v pondelok, aby Taliansko zvýšilo investície o približne 50 miliárd eur. Vyzval Európsku úniu (EÚ) k podpore tohto plánu namiesto toho, aby trvala na znížení deficitu.Savona v rozhovore pre denník La Verita uviedol, že Taliansko by malo mať možnosť použiť ekvivalent tohtoročného očakávaného prebytku bežného účtu, čo predstavuje približne 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), na nové investície a podporiť tak hospodársky rast.Minister tiež žiada posilnenie právomocí Európskej centrálnej banky (ECB), aby mohla byťpre eurozónu. A vyhlásil, že tí, ktorí s tým nesúhlasia,Podľa Savonu, ak by EÚ akceptovala návrh Talianska a povolila mu investovať 50 miliárd eur, takáto podpora ekonomiky by priniesla ďalšie príjmy, ktoré by vláde umožnili financovať všetky svoje hlavné reformné plány. Dodal, že tento návrh podporil premiér Giuseppe Conte aj celá vláda.Talianska vládna koalícia zložená z protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN) sa chopila moci 1. júna. Nová vláda sľúbila zníženie daní, zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie a zníženie minimálneho veku odchodu do dôchodku.Savonu koalícia pôvodne navrhla za ministra hospodárstva, ale jeho nomináciu prezident Sergio Mattarella vetoval. Dôvodom bol odmietavý postoj Savonu k spoločnej európskej mene. V knihe, ktorá vyšla v tomto roku, nazval vstup Talianska do eurozónySavona v pondelok zároveň povedal, že Giovanni Tria, ktorý sa namiesto neho stal ministrom hospodárstva, s návrhom na zvýšenie investícií súhlasí.