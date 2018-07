Obchodný prebytok Talianska v máji klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. júla (TASR) - Taliansko vykázalo obchodný prebytok aj v máji, jeho hodnota však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla. Uviedol to v pondelok taliansky štatistický úrad s tým, že za poklesom prebytku je kombinácia zvýšeného dovozu a slabšieho vývozu.Prebytok zahraničného obchodu Talianska dosiahol v máji 3,4 miliardy eur, zatiaľ čo v máji 2017 predstavoval 4,3 miliardy eur. Export klesol o 0,8 %, dovoz sa za rovnaké obdobie o 1,7 % zvýšil.Lepšie sa vyvíjala obchodná bilancia Talianska s ostatnými krajinami Európskej únie, než so štátmi mimo EÚ. V rámci obchodu s EÚ síce prebytok Talianska klesol, ale len minimálne. Dosiahol 1,02 miliardy eur oproti 1,14 miliardy eur v máji minulého roka.V prípade obchodu s krajinami mimo EÚ klesol prebytok Talianska medziročne takmer o 2 miliardy eur. V máji minulého roka dosiahol prebytok zahraničného obchodu Talianska so štátmi mimo EÚ 4,17 miliardy eur, v máji tohto roka to bolo 2,36 miliardy eur.