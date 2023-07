Minister Šimko nechce v prípade vraždy Andrey zatvárať oči, ak existuje pochybnosť o postupe polície

Policajný prezident začiatkom júla vyhlásil, že príslušníci Policajného zboru konali v súvislosti s Jánom M., podozrivým z úkladnej vraždy Andrey B. v Dubnici nad Váhom, v rámci svojich zákonných možností. Pripomenul, že pôvodné trestné stíhanie voči podozrivému bolo zastavené na základe posudku psychiatra. Ján B. bol v tejto súvislosti prevezený na psychiatriu, začiatkom tohto roku ho však prepustili.





12.7.2023 (SITA.sk) -Minister vnútra Ivan Šimko sa naďalej plánuje zaoberať okolnosťami vraždy Andrey B. v Dubnici nad Váhom. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády.„Tak, ako som si to myslel vtedy, tak si myslím aj teraz, že bolo treba reagovať," povedal minister s tým, že ak v prípade existuje pochybnosť o postupe polície, nemôže pred tým zavierať oči. Šimko ďalej uviedol, že v tejto súvislosti povedal aj policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, že je rozdiel medzi pozíciou šéfa polície a ministrom vnútra.„Je jasné, že policajný prezident sa musí zastávať policajtov. Robil by som to tiež," uviedol Šimko. Minister však podľa neho musí stáť na strane ľudí, ktorým polícia poskytuje ochranu. „A ak existuje pochybnosť, či sa tá pomoc a ochrana poskytuje na dostatočnej úrovni, tak tomu musím venovať pozornosť," dodal Šimko.