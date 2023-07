Ódor: Úradnícka vláda odmieta akékoľvek zasahovanie do práce polície v súvislosti s vyšetrovaním

Hamrana rozhnevali Šimkove statusy

Rezignáciu šéfa polície nežiada

12.7.2023 (SITA.sk) - Úradnícka vláda odmieta akékoľvek zasahovanie do práce polície v súvislosti s vyšetrovaním. Podľa predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora nemá žiaden člen kabinetu záujem spochybňovať políciu či hádzať jej polená pod nohy.„Stretávam sa s ministrom vnútra (Ivan Šimko, pozn. SITA) aj s policajným prezidentom (Štefan Hamran, pozn. SITA), diskutujeme spolu, aby nevznikali nedorozumenia na jednej alebo na druhej strane," uviedol Ódor.Zároveň tvrdí, že ministra vnútra nemôže odvolať, pretože vláda funguje „v režime" dočasného poverenia. „V hre je zabezpečenie nepolitického, bezproblémového chodu polície a vyšetrovania citlivých káuz bez akýchkoľvek pochybností. To je môj cieľ," uviedol a zdôraznil, že polícia nemôže byť pod politických tlakom.Podľa informácií televízie Markíza Hamrana rozhnevali nedávne statusy ministra vnútra, ktorými sa vyjadroval k práci polície. V jednom statuse konštatoval, že polícia si nemôže robiť, čo sa jej zachce, a musí byť pod kontrolou politickej moci, lebo práve politici skladajú voličom účty.Minister vnútra Ivan Šimko očakáva od policajného prezidenta Štefana Hamrana, že si naďalej bude plniť svoje povinnosti a pokiaľ ide o medializované úvahy o jeho možnej rezignácii, rešpektuje, že je slobodným človekom a je na ňom, ako sa rozhodne.Samotný Šimko pred stredajším zasadnutím vlády povedal, že sa nenechá zatiahnuť do politických špekulácií. Zdôraznil tiež, že rezignáciu policajného prezidenta Štefana Hamrana nežiada a vzájomné stanoviská si vyjasnili.V prípade, ak by predsa došlo k rezignácii vedenia polície, je podľa vlastných slov minister pripravený situáciu riešiť.