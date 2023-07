Minister Šimko povedal, či Česko opäť plánuje zaviesť kontroly na hraniciach so Slovenskom

Vzájomná spolupráca

Téma rokovania

13.7.2023 (SITA.sk) - Kontroly na hraniciach so Slovenskom v súvislosti s nelegálnou migráciou Česko aktuálne zaviesť neplánuje.Ako informoval tlačový odbor slovenského rezortu vnútra, vyplynulo to zo štvrtkovej návštevy ministra vnútra Ivana Šimka v Prahe.Minister svojmu rezortnému kolegovi Vítovi Rakušanovi poďakoval za spoluprácu v oblasti riešenia problému nelegálnej migrácie.„Osvedčili sa nám napríklad spoločné policajné hliadky vo vlakoch, ale dobrá spolupráca je aj v ďalších oblastiach,“ povedal Šimko.Aj podľa Rakušana vzájomná spolupráca funguje dobre. „Situáciu aktuálne monitorujeme a priebežne vyhodnocujeme," povedal s tým, že ak by malo prísť k zmenám v súvislosti s režimom na hranici, ČR bude postup koordinovať so slovenskou stranou.Ministri tiež diskutovali o aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine a integrácii odídencov z Ukrajiny v ČR a SR.„Treba si uvedomiť aj rozmer, že z dlhodobého pohľadu sú pre krajinu Ukrajinci žijúci na Slovensku ekonomickým prínosom,“ uviedol Šimko.Témou rokovaní boli aj policajná spolupráca, koordinácia pri ochrane schengenskej hranice alebo problematika hybridných hrozieb a vyvracania dezinformácií.