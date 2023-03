Minister školstva J. Horecký chce získať viac času na podporu školského zákona

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký chce získať viac času na podporu školského zákona v parlamente. Uviedol to na tlačovej konferencii. Rokovanie o novele zákona o výchove a vzdelávaní bolo pôvodne v Národnej rade (NR) SR naplánované na utorok ráno.





Minister pozýva na rokovanie poslancov demokratických strán. "Nemienim pri takom dôležitom zákone nič riskovať. Chcem pracovať tak dlho s ďalšími aktérmi v rámci všetkých politických demokratických reprezentácii, aby som mal istotu, že zákon prejde tak, ako ho potrebujeme," povedal Horecký. Školský zákon označil za dobrý pre deti, mládež aj rodičov.Horecký je pripravený pri školskom zákone ustúpiť všade tam, kde "celkový súčet pozitívnych opatrení preváži prípadné nedokonalosti".Zároveň poukázal, že posunutie školského zákona zatiaľ neohrozuje financie z plánu obnovy, na ktorý je naviazaný. Tretia žiadosť o platbu je posunutá na september a zákon môže v júni podpísať prezidentka Zuzana Čaputová, vysvetlil Horecký. Všetko by tak podľa neho bolo splnené.Návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne rezortu školstva ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by mohol sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelou sa majú plniť aj niektoré ciele plánu obnovy.