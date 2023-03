Smer-SD: Zastropovanie cien potravín je podvod so súhlasom vlády

Zastropovanie cien potravín je podvod so súhlasom vlády. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej strany Smer-SD v súvislosti s piatkovou (17. 3.) dohodou agrorezortu a obchodných reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín.





"Nie je možné, aby bez konzultácie so zainteresovanými výrobcami, dodávateľmi, predstavitelia obchodných reťazcov sami prišli s myšlienkou, že idú zastropovať ceny nejakých vybraných výrobkov," priblížil predseda strany Robert Fico. V zoznamoch reťazcov so zastropovanými potravinami sú podľa neho aj položky, ktoré nemajú so základnými potravinami nič spoločné.Opozičná strana podľa Fica navrhuje budúci týždeň na úrovni podpredsedu parlamentu zorganizovať stretnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (pekári, mliekari, a podobne), odborov, Slovenskej obchodnej inšpekcie a obchodníkov. "Pochopiteľne, musia tam byť aj predstavitelia obchodných reťazcov. A budeme pozývať aj poslancov, ktorí sa budú vyjadrovať k problematike, čo môže štát urobiť napríklad pre kompenzáciu vysokých cien energií," avizoval predseda Smeru-SD."Som rád, že poľnohospodári a potravinári sa nenechali vtiahnuť do tohto marketingového kroku zo strany ministerstva pôdohospodárstva a hlavne reťazcov," doplnil podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč.Iniciatíva Protiinflačná garancia podľa MPRV "v žiadnom prípade" nie je kartelovou dohodou. "Treba zdôrazniť, že zoznamy druhov potravín zaradených do Protiinflačnej garancie si robia obchodné reťazce samy," uviedol v reakcii na Smer-SD odbor komunikácie MPRV.Agrorezort iniciatívu Protiinflačnej garancie vníma ako prejav spoločenskej zodpovednosti a vyzýva k nej a zároveň k prospotrebiteľskému správaniu aj potravinárov. "Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov a cenotvorby obchodných reťazcov nezasahuje," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.