Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Erik, Erika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. februára 2026

Minister spravodlivosti Susko rokoval s predsedami súdov o stratégii rozvoja justície a spolupráci


Tagy: Justícia Minister spravodlivosti SR Sudcovia Súdnictvo Súdy

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) sa stretol s predsedami krajských a správnych súdov, a tiež s predsedom



Zdieľať
66c70770d284c437267741 676x451 2.2.2026 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) sa stretol s predsedami krajských a správnych súdov, a tiež s predsedom Špecializovaného trestného súdu. Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR, bolo pokračovať v otvorenej komunikácii, dôvere a systematickej spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR a sudcovskou obcou, ktorá podľa rezortu už prináša konkrétne výsledky. O stretnutí informoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS SR.


„Justícia nemôže fungovať bez spolupráce. Tá v rezorte dlhodobo absentovala – sudcovia o ňu mali záujem, no nemali partnera. My sme túto spoluprácu obnovili a ukazuje sa, že ide o správnu cestu,“ prízvukoval minister Susko.

Prebrali aj Plán obnovy


Sudcov informoval o kľúčových aktivitách rezortu spravodlivosti počas vlaňajška, rovnako aj o výzvach, ktoré justíciu čakajú v najbližšom období. Šéf rezortu spravodlivosti ich oboznámil aj s plánovanými legislatívnymi aktivitami či dopadmi konsolidácie.

Akcentoval tiež potrebu spoločného hľadania riešení, obzvlášť v oblasti personálneho zabezpečenia justície. V rámci diskusie rezonovala aj téma Plánu obnovy, najmä aktuálneho nastavenia projektov, medzi ktorými sú aj rekonštrukcie viacerých súdnych budov. „V kontexte zlyhaní predošlého vedenia rezortu v tejto oblasti sme boli nútení revidovať viaceré projekty. Aj keď sa nepodarilo zrealizovať všetky, tak verím, že tie, čo prešli revíziou, sa na základe veľmi intenzívnej spolupráce rezortu a vedenia daných súdov podarí dokončiť,“ uviedol Susko.

Rezort spravodlivosti tiež pokračuje v navyšovaní počtu probačných a mediačných úradníkov. Prostriedky v štátnom rozpočte sú schválené na najbližšie tri roky. Otvorenou témou ale naďalej ostáva riešenie prieťahov v súdnych konaniach, ktoré sa nachádza v rozporovom konaní, výzvou pre aktuálny rok bude aj Stratégia rozvoja súdnictva.

Justiční čakatelia


„Po reformách v oblasti trestného a občianskeho práva sa chceme systematicky venovať tomu, akým smerom sa má slovenské súdnictvo uberať v krátkodobom, strednodobom ako aj dlhodobom horizonte. Jedným z hlavných pilierov krátkodobej stratégie je opätovné zavedenie justičných čakateľov a ich budúce postavenie v systéme,“ objasnil minister Susko.

Chystaná stratégia je postavená na práci expertnej skupiny sudcov. Venuje sa kľúčovým otázkam, ako napríklad kto má byť sudcom, kedy sa ním má stať a za akých podmienok.

„Kto iný by mal tieto odpovede formulovať, ak nie samotní sudcovia. Naším cieľom je vytvoriť rýchlu, profesionálnu a dôveryhodnú justíciu, ktorá dokáže reagovať na potreby verejnosti, technologické zmeny aj požiadavky aplikačnej praxe,“ vysvetlil šéf rezortu spravodlivosti. V závere stretnutia vyzval sudcov, aby do prípravy zmien zapojili odborníkov zo svojich radov. Zmeny v súdnictve sa podľa Suska nemôžu robiť bez súdov, dvere ministerstva sú podľa jeho slov otvorené.


Zdroj: SITA.sk - Minister spravodlivosti Susko rokoval s predsedami súdov o stratégii rozvoja justície a spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Minister spravodlivosti SR Sudcovia Súdnictvo Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo kultúry dá upraviť predný trakt Domu Majstra Pavla z Levoče za vyše 1,28 milióna eur
<< predchádzajúci článok
Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 