 24hod.sk    Z domova

02. februára 2026

Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu


Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať starostu, ktorého obvinili ešte v lete ...



gettyimages 1136060778 676x451 2.2.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať starostu, ktorého obvinili ešte v lete 2025 v rámci policajnej akcie „Výstavba“.


Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, starosta obce z okresu Vranov nad Topľou si vyžiadal úplatok vo výške 92 500 eur v súvislosti s rozparcelovaním pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, ktorý následne prevzal vo svojej kancelárii. V tejto súvislosti je stíhaný pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a prijímanie úplatku.

„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od štyroch do 10 rokov," uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.

