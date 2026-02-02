|
Pondelok 2.2.2026
Meniny má Erik, Erika
Denník - Správy
02. februára 2026
Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať starostu, ktorého obvinili ešte v lete ...
2.2.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať starostu, ktorého obvinili ešte v lete 2025 v rámci policajnej akcie „Výstavba“.
Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, starosta obce z okresu Vranov nad Topľou si vyžiadal úplatok vo výške 92 500 eur v súvislosti s rozparcelovaním pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, ktorý následne prevzal vo svojej kancelárii. V tejto súvislosti je stíhaný pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a prijímanie úplatku.
„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od štyroch do 10 rokov," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
