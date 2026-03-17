 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Minister spravodlivosti Susko sa odvolal v prípade sudcu Klimenta, najvyšší správny súd o jeho osude rozhodne v apríli


17.3.2026 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR by mal na verejnom zasadnutí 28. apríla rozhodovať o odvolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý nezbavil funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Zbavený funkcie


Disciplinárny senát NSS SR ešte v máji 2025 sudcu Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok, ktorý predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň súd rozhodol, že sudcovi neuloží disciplinárne opatrenie.

Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil. Minister spravodlivosti na Klimenta v roku 2024 podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkali Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica.

Disciplinárny návrh


Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť.

Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.

Podľa predsedníčky senátu NSS SR Kristíny Babjakovej sudca výrokom o zdvihnutom prste porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky, konkrétne povinnosť vykonávať funkciu nestranne. Disciplinárny súd pritom chcel v tomto bode konanie zastaviť pre uplynutie zákonnej lehoty na podanie disciplinárneho návrhu. Kliment však trval na prejednaní veci. Pri zvyšku disciplinárneho návrhu súd previnenia nezistil. Rozhodnutie senát prijal pomerom hlasov 5:0. Rezort spravodlivosti následne avizoval podanie odvolania.


NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.




