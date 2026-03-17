 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Žilinka rozhodol o presune dozoru v kauze Kajúcnik, prípad bude riešiť iná krajská prokuratúra


Tagy: Generálny prokurátor SR Kajucnik Kauza Očistec

Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol, že v kauze Kajúcnik, ktorú vyšetruje policajná inšpekcia, prejde dozor z Krajskej prokuratúry v ...



17.3.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol, že v kauze Kajúcnik, ktorú vyšetruje policajná inšpekcia, prejde dozor z Krajskej prokuratúry v Trnave na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

Obvinení policajti aj prokurátor


„Zároveň krajský prokurátor v Trnave posúdi, či zo stany doposiaľ konajúceho podriadeného prokurátora nedošlo k porušeniu služobných povinností, ktoré by zakladalo disciplinárnu zodpovednosť,“ uviedol generálny prokurátor.

Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.

Súd návrhu na väzbu nevyhovel


Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Michal Žeňuch v súvislosti s obvineniami navrhoval väzobné stíhanie Čurillu a Ďurku pre možnú hrozbu ovplyvňovania svedkov a marenia vyšetrovania. Mestský súd Bratislava I mu však nevyhovel, keďže skonštatoval, že je pre rozhodnutie vo veci nepríslušným súdom.Toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka rozhodol o presune dozoru v kauze Kajúcnik, prípad bude riešiť iná krajská prokuratúra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Kajucnik Kauza Očistec
