Minister Sulík sa členom vlády ospravedlnil za svoje výroky k celoplošnému testovaniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa členom vlády ospravedlnil za svoje výroky k celoplošnému testovaniu obyvateľov Slovenska na koronavírus Povedal to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že to podľa neho bolo nedorozumenie. Doplnil, že SaS podporí celoplošné testovanie, ak sa vykoná lepšie, vláda sa poučí z chýb minulosti a posilní sa testovanie v mobilných odberných miestach.„Vzniklo zbytočné nedorozumenie, keďže som premiérovi skočil do reči a vyjadril súhlas s tým, že sme za to, aby sa testovalo v najviac postihnutých okresoch tento víkend. Ostatní členovia vlády to však pochopili tak, že súhlasím s celoplošným testovaním počas ďalších víkendov. Bola to moja chyba a vzniknutá situácia ma mrzí. Kolegom vo vláde som sa dnes ospravedlnil,” uviedol Sulík.