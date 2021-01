Odberové miesto v U. S. Steel Košice zostane otvorené, kým sa situácia nezlepší

Zamestnancom odporúčajú pravidelné testovanie

Platnosť testu ovplyvnená mobilitou

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) ponechá vo svojom areáli testovacie miesto, pokým si to pandemická situácia bude vyžadovať. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača „Sme veľmi radi, že sa nám zdravotníci a dobrovoľníci z podniku prihlásili na naše odberové miesto. Avšak v celoslovenskom merítku by bolo vhodné, ak by nielen testy, ale aj zdravotníkov zabezpečil štát. Podniky sú natoľko zodpovedné, aby si uvedomovali nutnosť postarať sa o dobrovoľné testovanie tak, aby zabezpečili výrobu a zdravie zamestnancov,“ uviedol Bača.Na odberovom mieste v areáli USSK od minulého týždňa pretestovali 3 681 ľudí z toho bolo 118 pozitívnych. K dnešku stúpol počet pozitívnych zamestnancov na 237. Preliečených bolo vyše 500 zamestnancov. „Našim zamestnancom, ktorí prichádzajú do práce, rozhodne odporúčame, aby sa pravidelne dali otestovať každých 5 - 7 dní a výsledok nahlásili nadriadenému,“ dodal Bača.Platnosť výsledku akéhokoľvek testu na ochorenie COVID19 je podľa Baču ovplyvnená mobilitou testovanej osoby – čím sa človek viac presúva a prichádza do kontaktu s inými osobami, tým kratšia je jeho platnosť. Pravidelné testovanie zníži pravdepodobnosť šírenia výskytu ochorenia u zamestnancov, príbuzných a kolegov v práci.Spoločnosť tiež so zamestnancami začala komunikáciu o očkovaní. Svoj názor na očkovanie môžu zamestnanci vyjadriť vyplnením krátkeho anonymného prieskumu o očkovaní na intranete.