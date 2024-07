Minister Susko reaguje na vyjadrenie Európskej komisie o právnom štáte. Správa vraj vyzerá, akoby ju písal Šimečka (video)

Zarážajúca správa komisie

Moderné trestné kódexy

Vývoj vo veci právneho štátu

25.7.2024 (SITA.sk) - Správu o právnom štáte od Európskej komisie považuje minister spravodlivosti Smer-SD ) za nedôveryhodnú, neobjektívnu a zavádzajúcu. Ako ďalej uviedol vo videu na sociálnej sieti, správa vo vzťahu k Slovensku neodráža skutočnú realitu a tvrdí, že keby ju písal predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka , nevyzerala by inak.Za metodologicky nesprávne spracovanú, nevyváženú a v niektorých prípadoch dokonca zavádzajúcu považuje minister kapitolu o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku. Susko je toho názoru, že „očierňovanie" Slovenska v Bruseli zo strany ľudí okolo Šimečku a liberálnych médií sa premietlo do správy od komisie a dodal, že jej zdrojové články sa opierajú o správy z troch slovenských médií Denník N, SME a portál Aktuality.sk.„Nikto súdny nemôže očakávať, že tieto protivládne médiá, ktorých jediným cieľom je šírenie nenávisti voči všetkému, čo je spojené s touto vládou, budú písať pravdivo. Je zarážajúce, že komisia v správe vôbec neprihliada na zmeny, ktoré priamo reagovali na predchádzajúcu kritiku, ako je posilnenie ochrany sudcov či rozšírenie pôsobnosti Európskej prokuratúry alebo rozšírenie nástrojov v prípade vyšetrovania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie ," tvrdí Susko.Šéf spravodlivosti považuje za „absolútne" opodstatnený krok zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) . Tento krok je podľa neho plne v kompetencii každého jedného členského štátu.„Komisia však tvrdí, že sme to s ňou nekonzultovali. Čo je ale absolútne zarážajúce, že si vôbec nevšíma spolitizovanie tejto zložky prokuratúry a skutočnosť, že na jej čele stál dlhoročný politik, navyše právoplatne odsúdený, ako aj obhajca vystupujúcich v kauzách, ktoré neskôr dozoroval ÚŠP, na čele ktorého sám stál," tvrdí minister spravodlivosti.Správa podľa neho ignoruje aj „fakt, že špeciálna prokuratúra bola hlavným strojcom politicky motivovaných konaní, ktorých dôsledkom boli nezákonné väzby, porušovanie ľudských práv či úmrtia za mrežami".Susko je súčasne toho názoru, že Slovensko má „konečne" moderné trestné kódexy, ktoré sa dajú porovnávať s vyspelými západnými demokraciami. Ministrovi „chýba logika" v tom, ak EK považuje trestné sadzby v Rakúsku za v poriadku a tie na Slovensku, ktoré sú podľa Suska podobné, považuje za oslabenie boja proti korupcii.Európska komisia (EK) v stredu uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád. Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.