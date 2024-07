Stará kauza vraždy dôchodcov vo Vinosadoch sa stále neuzavrela, najbližšie pojednávanie bude začiatkom septembra

Kauza vraždy dôchodcov vo Vinosadoch

Ešte v máji 2016 v tomto prípade vtedajší Okresný súd Bratislava I poslal Máriusa M. do väzenia na 20 rokov. V čase spáchania skutku maloletého Lukáša T. spod obžaloby oslobodil. V jeho prípade sa totiž stotožnil s tvrdením obhajoby, že neexistuje žiaden priamy ani nepriamy dôkaz o jeho prítomnosti na mieste činu, pričom kľúčového svedka obžaloby označila obhajoba za zaujatého. Odvolací Krajský súd v Bratislave však v septembri 2017 verdikt v jeho odsudzujúcej časti zrušil mimo iného pre jeho predčasnosť.Brutálna vražda dvoch bratov dôchodcov sa stala vo Vinosadoch v Pezinskom okrese koncom marca 2010. Policajti obvinili z vraždy a porušovania domovej slobody vtedy len sedemnásťročného Lukáša T. a o dva roky staršieho Máriusa M. Dvojica podľa žalobcov vnikla do rodinného domu na Modranskej ulici, kde zabili 99-ročného muža z USA a jeho 83-ročného brata.Obaja zomreli na následky úderov od tupých podlhovastých predmetov a na následky bodnorezných zranení. Tínedžeri sa podľa obžaloby pokúsili v dome zabiť aj 80-ročnú dôchodkyňu, manželku mladšieho zo zavraždených. Spôsobili jej päť bodných rán do chrbta a dve bodné rany do hrude, útok však prežila.