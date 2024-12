Minister Susko vymenoval Trubana za šéfa Špecializovaného trestného súdu

6.12.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) vo štvrtok 5. decembra vymenoval sudcu Michala Trubana za predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) s účinnosťou od 15. decembra. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková . Truban viedol ŠTS už predtým dve funkčné obdobia. Na základe výsledkov výberového konania v auguste tohto roku skončil Truban na prvom mieste pred kolegom Igorom Králikom Na svojom vypočutí v rámci výberového konania na post predsedu súdu v auguste Truban povedal, že chce v prípade opätovného vymenovania do funkcie zaviesť opatrenia voči sudcom, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Doplnil, že doteraz bola táto problematika vedením súdu ignorovaná.„Stav vybavovania agendy je z môjho pohľadu neuspokojivý,“ skonštatoval Truban. Sudcovia, ktorí si neplnia povinnosti, by podľa neho napríklad nemali byť zaraďovaní do služieb v rámci prípravného konania, v rámci ktorých sa napríklad rozhoduje o väzbe. Truban doplnil, že by chcel zaviesť lehoty pre sudcov na vybavovanie agendy.Na otázku o údajných manipulovaniach trestných konaní Truban skonštatoval, že sám má určité informácie, ktoré „by mohli viesť k existencii dôvodného podozrenia, že to tak bolo“. Spomenul napríklad podozrenia, že si policajti v minulosti vyberali „spriaznených sudcov“ napríklad pri úkonoch prípravného konania. Pokiaľ by sa to potvrdilo, je to podľa Trubana dôvod minimálne na disciplinárne stíhanie daného sudcu.