Zamestnanci Bukóza Holding podávajú pre nevyplatené mzdy výpovede. Spoločnosť je na pokraji zániku, tvrdí minister Tomáš – FOTO

Skupina Bukóza Holding so sídlom v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou je významným spracovateľom drevnej hmoty a výrobcom celulózy pre papierenský priemysel. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Prešovskom kraji. Začiatkom júla ohlásila vstup do skupiny investičná skupina



Skupina s viac než 17-ročnou históriou sa špecializuje na dlhodobé investície hlavne v odvetviach ťažby a spracovania kameňa, automotive, obnoviteľných zdrojov energie a real estate najmä na území Českej republiky a Slovenska. Nový majiteľ prevzal spoločnosť s dlhom 130 miliónov eur, s prísľubom vlastnej investície do nákupu surovín a stabilizácie spoločnosti vo výške 20 miliónov eur.



6.12.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Bukóza Holding , a.s. Hencovce (okres Vranov n/Topľou) sa ocitla na pokraji zániku. Ako na piatkovom tlačovom brífingu po rokovaní so zástupcami zamestnancov, sociálnej poisťovne, úradu práce a miestnej samosprávy skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš , spoločnosť s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skončí svoju činnosť.V súčasnosti prebiehajú rokovania o vyhlásení konkurzu spoločnosti. Ministerstvo je pripravené zamestnancom preplatiť náhradu nevyplatenej mzdy. Výpovede z dôvodu nevyplatenia miezd podalo doposiaľ 290 zo zhruba 440 zamestnancov holdingu Bukóza.Ako vysvetlil minister, ešte staré vedenie spoločnosti Bukóza Holding získalo od Eximbanky úver vo výške 65 miliónov eur. Po príchode nového vedenia dostala od tejto banky spoločnosť ďalších 20 miliónov eur, pričom noví majitelia ručili za tento úver svojím majetkom. Neskôr požiadali o ďalších 20 miliónov eur, ale nový majiteľ už nechcel ručiť žiadnym majetkom."Nový majiteľ Bukózy nesplnil garančné podmienky pre úver, čo viedlo k zamietnutiu ďalšej úverovej podpory štátnou Eximbankou a odštartovalo masové výpovede zamestnancov," uviedol Tomáš.Niekoľko mesačné mzdy za september a október zostali zamestnancom nevyplatené. Pravdepodobne rovnako dopadnú aj výplaty za november. Rezort práce preto pripravuje preplatenie miezd s pomocou garančného fondu sociálnej poisťovne.„Peniaze na to sú a my vieme preplatiť nie len tri ušlé mzdy, ale dokonca aj časť odstupného týchto ľudí. Všetko maximálne do výšky 4 290 eur spolu, takže určite je to suma, do ktorej sa zamestnanci zmestia,“ skonštatoval minister."V aktuálnom období sa nebudeme k predmetnej téme vyjadrovať. V dohľadnej dobe, t.j. do konca roka 2024 zorganizujeme tlačovú konferenciu, kde ozrejmime všetky skutočnosti, ktoré mali za následok, že Bukóza dopadla, tak ako dopadla," uviedlo v stanovisku pre agentúru SITA predstavenstvo spoločnosti Bukóza holding, a.s.Keďže zamestnávateľ otáľa s podaním návrhu na konkurz, ktorý je podmienkou vyplatenia prostriedkov, návrh naňho je pripravená podať sociálna poisťovňa ako jeden z veriteľov a vlastné konanie nevylučujú ani samotní zamestnanci. Tí začali výpovede podávať koncom novembra, nárok majú aj na dvojmesačné odstupné. Ako informoval zástupca zamestnancov Marek Bindas, mzdy stále nemajú vyplatené."Nikto to neprijíma dobre, pretože nám bolo stále sľubované, že peniaze prídu, že firma sa posunie. Posledná komunikácia s vedením bola 29. novembra, kedy sa konalo stretnutie ohľadom Eximbanky, ale to nedopadlo dobre. Majiteľ sľúbil, že 29. novembra sám podá návrh na konkurz, čo sa nestalo. Ďalší sľub je 15. decembra. Je to pred Vianocami nemilá situácia," uviedol Bindas.V regióne Vranova nad Topľou vláda identifikovala 270 voľných pracovných miest. "Týmto predovšetkým vodiči kamiónov, ktorí stratili prácu, môžu byť zamestnaní," uviedol minister.Nádejou pre zamestnanosť môže byť aj holandská spoločnosť Thermea, ktorá v meste plánuje vytvoriť 750 pracovných miest, v budúcom roku prvých 200. "Uvidíme, či naplní harmonogram a podmienky pre čerpanie 20-miliónového investičného stimulu," dodal minister.