Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
Včera Archív správ Nastavenia
29. mája 2026
Minister Šutaj Eštok bude platiť, súd zamietol jeho návrh na zastavenie exekúcie v prospech policajtov z tímu okolo Čurillu
Uznesenie nadobudne právoplatnosť jeho doručením stranám, teda najneskôr do dvoch týždňov. Okresný súd Banská Bystrica v piatok právoplatne zamietol návrh ministra vnútra
Okresný súd Banská Bystrica v piatok právoplatne zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na zastavenie exekúcie v prospech policajtov z tímu okolo Jána Čurillu vedenej na podklade kontumačného rozsudku. Informoval o tom právny zástupca „čurillovcov" Peter Kubina s tým, že toto uznesenie nadobudne právoplatnosť jeho doručením stranám, teda najneskôr do dvoch týždňov.
Predraženie o zhruba 40-tisíc eur
Bezprostredne po tom bude podľa zákona nasledovať exekučný príkaz banke, na základe ktorého peniaze zablokované na účte ministra budú vyplatené exekútorovi v prospech oprávnených. Exekúcia podľa Kubinu potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy, vrátane všetkých úrokov z omeškania a trov.
„Súd nám dal opäť v celom rozsahu za pravdu. Keď zrátame všetky úroky z omeškania, súdne trovy a trovy exekúcie, povinnému sa v dôsledku jeho síce kvantitou rozsiahlej ale obsahovo pomerne prázdnej snahy zvrátiť nezvratné tento proces dosiaľ predražil o približne 40 tisíc eur," zdôraznil Kubina.
Túto sumu, ktorá vzhľadom na prebiehajúce odvolacie konania proti kontumačnému rozsudku ešte nie je konečná, podĺa advokáta možno pokojne nazvať spotrebnou daňou z obštrukcií. „Ak by povinný (Šutaj Eštok) vymáhanú sumu zaplatil hneď na začiatku, bol by dnes v rovnakej právnej situácii, ale stálo by ho to oveľa menej," doplnil Kubina.
Kontumačný rozsudok
Minister vnútra sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti.
Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Právny zástupca policajtov Peter Kubina v tejto súvislosti uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii. Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa Šutaj Eštok vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Kritizoval aj postup sudcu.
Minister následne podal návrh na zrušenie rozsudku. Mestský súd Bratislava IV však návrh zamietol ako nedôvodný, voči čomu sa Šutaj Eštok odvolal.
