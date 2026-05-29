29. mája 2026

Brusel odblokoval miliardy pre Budapešť, von der Leyenová ocenila intenzitu reformného úsilia Magyarovho kabinetu


Uvoľnenie peňazí je významným úspechom pre Magyara, ktorý v apríli porazil Viktora Orbána a snaží sa získať späť zmrazené prostriedky vo výške približne 18 miliárd eur.



29.5.2026 (SITA.sk) - Uvoľnenie peňazí je významným úspechom pre Magyara, ktorý v apríli porazil Viktora Orbána a snaží sa získať späť zmrazené prostriedky vo výške približne 18 miliárd eur.


Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok oznámila, že Európska únia (EÚ) odblokuje viac než 16 miliárd eur pre Maďarsko, pričom ocenila rýchly pokrok reforiem pod novým vedením.

Magyarov vietor zmien


„Už teraz cítime v Maďarsku silný vietor zmien,“ povedala po rokovaní s premiérom Péterom Magyarom na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli. Ocenila, že vláda za niekoľko týždňov významne pokročila v dlho meškajúcich reformách.

Uvoľnenie peňazí je významným úspechom pre Magyara, ktorý v apríli porazil Viktora Orbána a snaží sa získať späť zmrazené prostriedky vo výške približne 18 miliárd eur. Tie Brusel zablokoval pre obavy o demokraciu, z prehlbovania korupcie a zhoršujúceho sa prístupu k otázkam LGBTQ ľudí počas Orbánovej vlády.

Prospešné pre obe strany


Peniaze by mohli pomôcť oživiť maďarskú ekonomiku a zároveň uľahčiť postup v agendách, ktoré Budapešť v Bruseli dlhodobo blokovala, napríklad v rokovaniach o členstve Ukrajiny.

„Bojovali sme o každý cent,“ povedal Magyar, ktorý dnešný deň označil za historický. Najväčšia časť zmrazených prostriedkov, niečo viac než 10 miliárd eur, pochádza z fondu obnovy po pandémii ochorenia Covid-19. Ich uvoľnenie bolo podľa von der Leyenovej podmienené prijatím reforiem a realizácie dohodnutých investícií.

Podobne EÚ odblokovala miliardy pre Poľsko v roku 2024 potom, ako proeurópska vláda Donalda Tuska predložila záruky o realizácii požadovaných zmien.


Zdroj: SITA.sk - Brusel odblokoval miliardy pre Budapešť, von der Leyenová ocenila intenzitu reformného úsilia Magyarovho kabinetu © SITA Všetky práva vyhradené.

