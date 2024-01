Minister Šutaj Eštok kontroverzne vystupoval v relácii Na telo. Neprišiel odpovedať na otázky moderátora, ale povedať to, čo chce

28.1.2024 (SITA.sk) - Ja som sem neprišiel odpovedať na vaše otázky, prišiel som sem povedať to, čo chcem. V diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza to povedal minister vnútra Hlas-SD ).Reagoval tak na niektoré otázky moderátora Kovačiča pri diskusii o zmenách v Trestnom zákone. Dodal, že ak sa to moderátorovi nepozdáva, tak ho nemá do relácie volať.Kovačič podotkol, že si myslel, že na otázky je tam on, hostia na odpovede. Minister mal okrem toho niekoľko konfrontácií s druhou hostkou relácie Veronikou Remišovou hnutie Slovensko ).