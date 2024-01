Skorumpovaní úradníci ukradli 40 miliónov dolárov určených na nákup mínometnej munície pre vojnu s Ruskom

Urýchlenie členstva v NATO a EÚ

28.1.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci ukrajinskej zbrojárskej firmy sa dohodli s predstaviteľmi ministerstva obrany, že spreneveria takmerurčených na nákupmínometnej munície pre vojnu s Ruskom . Informovala o tom Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) Tá v sobotu neskoro večer uviedla, že bolo obvinených päť osôb, pričom jednu osobu zadržali pri pokuse o prekročenie ukrajinskej hranice. V prípade dokázania viny im hrozí až 12-ročné väzenie.Vyšetrovanie prichádza v čase, keď sa Kyjev pokúša potlačiť korupciu v snahe urýchliť svoje členstvo v Európskej únii Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Predstavitelia oboch blokov požadovali rozsiahle reformy proti korupcii pred vstupom Ukrajiny.SBU uviedla, že vyšetrovanie siaha do augusta 2022, keď ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na dodanie munície v hodnote 1,5 miliardy hrivien (zhruba 39,6 milióna dolárov) so zbrojárskou firmou Lviv Arsenal. Po obdržaní platby mali zamestnanci spoločnosti previesť finančné prostriedky na firmu registrovanú v zahraničí, ktorá následne muníciu dodala na Ukrajinu.Tovar však nebol nikdy doručený a peniaze boli namiesto toho odoslané na rôzne účty na Ukrajine a na Balkáne, uviedli vyšetrovatelia. Ukrajinský generálny prokurátor uviedol, že finančné prostriedky boli medzičasom skonfiškované a budú vrátené do obranného rozpočtu krajiny.